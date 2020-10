El Barça registra pérdidas por primera vez en 10 años

El FC Barcelona quería entrar en la liga de los clubes con presupuesto por encima de los 1.000 millones de euros por primera vez en su historia en la temporada 2019-2020. Una cifra al alcance solo de equipos de la NBA o la NFL y de alguna privilegiada entidad del fútbol europeo. Pero la crisis sanitaria del covid-19 no solo ha impedido ese sueño económico, sino que ha convertido al club en "un barco en una grave tormenta", según las palabras utilizadas por el vicepresidente económico de club, Jordi Moix. La temporada en curso acabará con pérdidas de 97 millones de euros.

Por primera vez en los últimos 10 años se registrarán 'números rojos'. "Esta situación no ocurría desde el 2010. Cuando se incorporó Rosell llegó al club con un desfase patrimonial heredado de la etapa anterior", ha comentado Moix. El vicepresidente económico del 'can Barça' ha precisado que en esta ocasión, los malos resultados no son atribuible a la mala gestión, sino al efecto que la pandemia ha tenido en las actividades deportivas y particularmente en el fútbol. Se trata de circunstancias extraordinarias cuyo efecto no terminan, sin embargo, este año. No parece posible, en este momento, que la temporada 2020-2021 concluya con números positivos. "Todavía no hemos podido cerrar el presupuesto de gastos de la siguiente temporada" ha comentado Moix. Pero los números no son muy difíciles de hacer a partir del presupuestos de ingresos que prevé el Club: 791 millones de euros de ingresos, que si se comparan con las gastos de la presente temporada (959 millones de euros) arrojarían un déficit de explotación de 168 millones de euros.



Estadio cerrado al público

Se desconoce, de momento, la previsiones de gastos, habida cuenta de que la actividad en el estadio sigue cerrada al público -el club estima que a partir de febrero podrían volver los espectadores a las gradas- y se mantienen negociaciones con los jugadores para rebajar la masa salarial, como ya se ha hecho en el 2019: 42 millones de euros menos, un 6% del total. Sin embargo, los gastos no estarán muy lejos de los registrados esta temporada, pese a la marcha de Suárez, Vidal y Rakitic, entre los jugadores que han contribuido a reducir la nómina.

Y los ingresos seran menguantes, como ya ha ocurrido en el último ejercicio. Frente a los 1.047 millones de euros soñados (presupuestados), el Barça ha recaudado 855 millones, un 18,3% menos. Y frente a un gasto de 1.007 millones, el saldo han sido los 959 millones ya comentados, un 4,7% menos. En realidad, el apartado que más crece es el de la deuda del club, que ha tenido que tirar de líneas de financiación para poder gestionar la pérdida de caja. El endeudamientod el club ha aumentado hasta los 488 millones de euros en el 2020, frente a 217 millones en el ejercicio precedentes. No obstante, Moix, ha hecho hincapié en que gracias a la gestión realizada, la entidad ha conseguido generar una "hucha patrimonial" de 303 millones de euros en 10 años, que le permite afrontar la situación actual con un saldo de 35 millones de euros.

Esta por ver, si serán suficientes para compensar las posibles pérdidas que se generen este curso, y evitar la acción de responsabilidad. El club está hablando con el Consejo Superior de Deportes (CSD) para que, en caso de pérdidas no se considere responsable a la junta directiva. Esta situación afecta a cuatro clubs que son sociedades anónimas (Real Madrid, Barça, Osasuna y Bilbao). La petición de no tener que avalar patrimonialmente las pérdidas por parte de la junta esta hecha, ha comentado Moix. "El sentido común dice que no es culpa de esta junta. No hemos traído nosotros esta pandemia ni las siete plagas de Egipto. Cada uno es responsable de lo que es", ha comentado.



Resultados compartidos

Moix ha recordado que el barça no es el único club que pasa por un momento económico complicado, y ha recordado que la caída de ingresos de la ligas europeas supera los 4.000 millones de euros, la venta de entradas ha caído un 26%, mientras que la masa salarial ha subido un 7,2%. Clubs como la Juventus ha registrado pérdidas de 71,4 millones, y el Manchester United presenta 'números rojos de 110 millones. Y es esta situación la que genera los resultados de explotación negativos, que en el caso del Barça, han ascendido a 100 millones.