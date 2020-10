El CRAT ya tiene fecha de inicio

El rugby es uno de los deportes que con más precaución se está tomando la vuelta a los terrenos de juego y a la competición. No será hasta el próximo mes de diciembre, en concreto el día 13, cuando el CRAT arranque la liga en la División de Honor femenina. Todavía no se conoce el calendario, pero por lo menos ya se sabe cuándo será el inicio, las fechas de las diez jornadas (solo la primera en 2020 y las siguientes ya en 2021) y las del play off, programado para el mes de mayo. De todos modos, el equipo de Arquitectura sigue con los entrenamientos cancelados por un positivo por Covid-19 detectado en la plantilla la semana pasada. El club se muestra también tajante y cauto en este sentido. Solo volverán cuando sea lo más seguro posible para todos. Ni un solo riesgo.

El CRAT sigue dando ejemplo aunque la situación sea complicada. El curso se presenta como toda una incógnita por todas las circunstancias que le rodean. En cualquier otro caso las coruñesas siempre serían favoritas en la lucha por el título, pero en esta temporada esto no parece lo más importante. Habrá que tener en cuenta muchas variantes. En la Asamblea General, celebrada telemáticamente el sábado, se aprobó que al menos tiene que haberse disputado el 75% de la competición para que haya un campeón, descensos y ascensos. También que hacen falta cinco positivos en una misma plantilla para poder solicitar el aplazamiento de los partidos. La propuesta que no siguió adelante fue la de consignar un campo alternativo en caso de no poder jugar en el propio a causa del Covid-19.

Dos de las integrantes de la plantilla del CRAT, Paula Medín y Mónica Castelo, ya están a pleno funcionamiento porque tienen objetivos importantes a corto plazo. Ambas estaban en la concentración de la selección española en Getxo, donde también hubo problemas causados por el coronavirus. El positivo de dos de las 30 convocadas provocó la cancelación del stage para preparar el Campeonato de Europa. España necesita revalidar el título continental para tener opciones de estar en la repesca para el Mundial de Nueva Zelanda, meta final del combinado de José Antonio Barrio. Rusia, el 25 de este mes, y Países Bajos, el 1 de noviembre, serán los rivales. Además, en diciembre las leonas se medirán a Italia, Escocia e Irlanda y en su calendario se incluyen dos amistosos, uno en noviembre y otro en febrero.