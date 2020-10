Cheptegei buscará batir el récord del mundo de 10.000 metros

El ugandés Joshua Cheptegei, que mañana tratará de batir en el estadio Jardin del Túria de València el récord del mundo de los 10.000 metros lisos, señaló que se encuentra en buenas condiciones para tratar de batir el récord que posee Kenenisa Bekele con un tiempo de 26:17.53 minutos.

"Me he preparado lo mejor que he podido y estoy en buenas condiciones para batir el récord", señalo el campeón del mundo de los 10.000 metros en Doha, así como campeón mundial de cross en Aarhus, que además posee el récord mundial de 5K en ruta y los 5.000 metros lisos, este logrado el pasado 14 de agosto en Mónaco.

Cheptegei participará en el NN Valencia World Record Day, y en su intento para batir el récord de Bekele contará con un equipo de liebres dirigidas por el veterano corredor holandés Roy Hoornweg, además de Matt Ramsden y el keniano Nicholas Kipkorir.

Además, en la carrera participarán atletas del nivel del americano Shadrack Kipchirchir, dos veces finalista en el campeonato del mundo de 10.000, así como el australiano Stewart Mc Sweyn, en la que ambos buscarán batir el récord de sus respectivos países; así como el español Ouassim Oumaiz y Stephen Kissa.

Cheptegei, que correrá por primera vez con el único objetivo de lograr un récord del mundo, aseguró que se ha preparado exactamente igual que cuando entrena para participar en unos campeonatos para conseguir la medalla de oro.

El corredor africano indicó que tras la suspensión de las grandes competiciones como los Juegos Olímpicos de Tokio que se debían haber disputado el pasado verano y que fue aplazado por la pandemia del Covid-19 "hablé con mis representantes y entrenadores, tuvimos que cambiar los planes y me aconsejaron participar en otro tipo de carreras.

Cheptegei explicó que tras batir el pasado mes de agosto el récord del mundo de los 5.000 metros en Mónaco volvió a su casa, donde entrenó hasta su viaje a Valencia.