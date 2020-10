Luis Enrique respalda a Kepa: "Le veo muy entero y maduro"

Luis Enrique Martínez, seleccionador español, respaldó al portero Kepa Arrizabalaga en su mal momento en el Chelsea, aseguró que le ve "muy entero y maduro" y le invitó a demostrar "de qué pasta está hecho".

"Es una evidencia que no se puede separar el componente humano al profesional. La vida de un futbolista es maravillosa pero hay que gestionar situaciones complicadas. He hablado con Kepa, le veo muy bien, entero y maduro, adaptado a lo que significa vivir una situación que no es agradable pero no es el fin del mundo", dijo.

Para Luis Enrique este tipo de situaciones "delicadas" son comunes en algún momento de las carreras de los jugadores. "Es el momento ideal para ver de que pasta está hecho Kepa. Le he visto entrenar bien, animado en la concentración. Hay que dar buena versión cuando las cosas no salen y no son de tu agrado".

Todo apunta incluso a que Kepa puede recibir la oportunidad de jugar ante Portugal el amistoso de Lisboa y que David de Gea sea el elegido para los partidos de Liga Europa ante Suiza y Ucrania. En ellos buscará confirmar la buena imagen de sus últimos partidos la selección española.

Reflexionó el seleccionador sobre la ausencia de un 9 referente en su equipo. "Cualquier entrenador querría al mejor Luis Suárez, Kane o Van Basten, nadie dirá que no los quiere, pero sin esa figura intentamos llegar al gol a través de la asociación y la calidad de muchos jugadores".

"En el último partido me encantó Gerard Moreno, pero buscamos generar muchas ocasiones de gol y no a través de una figura. La rotación de los jugadores de arriba será continua. Estoy encantado de tener tantas variantes. Hasta ahora los números goleadores son muy buenos", defendió.

La irrupción con fuerza de Ansu Fati con 17 años en la selección, no modificará en nada el sistema de juego de Luis Enrique. "El equipo está por encima de cualquier jugador. Ese es el mensaje de la selección", dijo.

"Estoy encantado de tener jugadores decisivos en los metros finales pero jugamos de una manera y haríamos un flaco favor si pensamos que Ansu va a resolvernos todos los partidos. Necesita tranquilidad, equilibrio y paciencia para desarrollarse primero como persona y un clima de calma que le vamos a dar los profesionales", añadió.

Con tres partidos en una semana, Luis Enrique lamentó la falta de tiempo para entrenar en el campo. "Me gustaría tener dobles sesiones de entrenamiento, trabajar en el campo muchas cosas pero intentamos ver el lado positivo y adaptarnos. Entrenamos de manera muy ligera, el nivel físico a mejorar es nulo pero utilizamos las charlas y vídeos".