El Sporting pone a prueba su liderato en el derbi asturiano

El Sporting de Gijón, con cuatro victorias en cuatro jornadas, pondrá a prueba su liderato en LaLiga Smartbank en el derbi asturiano contra un Oviedo que aún no ha celebrado ningún triunfo y está muy cerca del descenso de una clasificación que, como colistas sin puntos, cierran Sabadell y Girona.

Asturias vivirá la gran fiesta del fútbol en un derbi atípico, sin público en las gradas del Carlos Tartiere, pero con el aliciente de los dieciséis jugadores nacidos en el Principado que podrían estar presentes en el duelo, algo que no ocurría desde hace muchos años.

El Sporting, con dieciocho fichas de la primera plantilla, solo dos refuerzos y una apuesta decidida por su cantera, está protagonizando un inicio de campaña fulgurante que lo mantiene como líder en solitario, dos puntos por encima del Espanyol y Fuenlabrada, que tampoco conocen la derrota.

El Espanyol, que ha logrado retener en su plantilla a Raúl De Tomás y Adrián Embarba, recibe esta jornada a un Alcorcón que pretende olvidar el revés sufrido la pasada jornada con la alineación indebida cometida que le hará perder el partido y los tres puntos contra el Zaragoza.

El Fuenlabrada, por su parte, recibe a un Castellón que se está adaptando rápido a la categoría y la pasada jornada sorprendió al Leganés para sumar un triunfo importante.

La Ponferradina y el Rayo, con nueve puntos cada uno, también siguen la estela del líder y esperan no descolgarse esta jornada de esa zona alta de la clasificación.

El conjunto berciano intentará ganar en su estadio a un Cartagena que se está mostrando como un equipo aguerrido y el Rayo, eufórico tras su goleada al Málaga, pero mermado por las bajas, entre ellas la del lateral peruano Luis Advíncula, intentará sorprender en el Heliodoro a un Tenerife que encadena tres derrotas consecutivas.

Por la zona baja las máximas urgencias son para Girona y Sabadell, que aún no han puntuado y cierran la clasificación.

El conjunto catalán ha perdido sus dos primeros partidos del campeonato contra Sporting y Fuenlabrada, no ha marcado ningún gol y esta jornada no tiene un partido fácil. Visita Butarque para medirse a un renovado Leganés que todavía no le ha tomado bien el pulso a la categoría y cuyo único objetivo es ascender a Primera.

El Sabadell, con la llegada el último día del mercado del delantero Juan Diego Molina 'Stoichkov', que el curso pasado marcó 16 goles con el Alcorcón, espera dar un salto de calidad a su ataque y empezar a remontar puestos en la tabla. Su primera piedra el Mirandés, que encadena tres partidos sin perder y está demostrando solidez defensiva en este inicio.

El Logroñés solo suma un punto en tres partidos y esta jornada recibe al Almería, el club que más dinero se ha gastado en refuerzos para volver a Primera y que cuenta en sus filas con uno de los jugadores más prometedores del fútbol argentino, el mediapunta Lucas Robertone.

El Málaga, tras la severa derrota sufrida en Vallecas, se mide a la UD Las Palmas con la misma necesidad que el conjunto canario, que ha recibido siete tantos en cuatro partidos y se está mostrando muy frágil a nivel defensivo.

El Lugo encadena dos derrotas consecutivas, suma tres en cuatro jornadas, y no quiere que se repitan los fantasmas de la pasada campaña con un mal inicio. Recibe al Mallorca dispuesto a revertir la mala racha a sabiendas que el conjunto bermellón se reforzó con dos jugadores de mucho nivel a última hora, el extremo senegalés Amath N'Diaye y el delantero español Marc Cardona.

La jornada la cerrarán en La Romareda el Zaragoza y el Albacete. El conjunto maño, consciente que debe mejorar en ataque, llega al partido a la espera de sumar los tres puntos de la pasada jornada frente al Alcorcón tras la alineación indebida de su rival y el conjunto manchego obligado a ganar para no seguir en descenso y poder celebrar su primer triunfo del curso.



Programa 5ª jornada

· Sábado:

13.00 Sabadell - Mirandés

16.00 Espanyol - Alcorcón

Logroñés - Almería

18.30 Tenerife - Rayo Vallecano

· Domingo:

12.00 Fuenlabrada - Castellón

12.00 Lugo - Mallorca

16.00 Málaga - Las Palmas

16.00 Leganés - Girona

18.00 Zaragoza - Albacete.

18.30 Ponferradina - Cartagena

21.00 Oviedo - Sporting de Gijón