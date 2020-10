Exige a Gandoy y examina a Adri Castro

Yago Gandoy y Adri Castro son, junto a Jorge Valín, los meritorios de la cantera a las órdenes de Vázquez. Ha sido un verano-otoño para ahondar en la polivalencia del coruñés: "Es un chaval que podría jugar en cualquier posición del centro del campo. Tiene una opción preferida, que es moverse en el medio como mediocentro organizador o defensivo. Está capacitado para jugar de volante, de 8, de 10. Tiene que aprender y trabajar y por ahí él no falla. Está concentrado y es inteligente, de él esperamos mucho, pero hay que ver. Yo sé donde le gusta, pero lo considero capaz de hacer otro tipo de funciones". El de O Castrillón busca su posición y el delantero de A Barcala, entre el primer equipo y el Fabril, un hueco entre los mayores. "No sé cuál es su rol, se lo tendrá que ganar. Lo más probable es que en el primer partido se quede con nosotros y la posibilidad de que siga depende de que me demuestre que tiene sitio en el primer equipo".