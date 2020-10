Jornada marcada por los positivos

La jornada del hockey sobre patines nacional estuvo marcada ayer por el aplazamiento de hasta cinco partidos por casos de positivos por coronavirus. En la OK Liga, el contagio del jugador del Voltregá, Gerard Teixidó -que aclaró en sus redes sociales que se encontraba bien-, provocó la suspensión tanto del Voltregá-Palafrugell como del Vic-Caldes por precaución, al tratarse el Vic del rival de los de San Hipolit de la semana pasada. En OK Plata también se cayeron el Sant Feliu-Alcobendas, el Vilanova-Burguillos y el Manlleu-Sant Just.