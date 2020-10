El Club Halterofilia Coruña fue el gran dominador del Campeonato Gallego sub 15 y sub 17 que se disputó el sábado en Bergondo, donde logró 21 de los 26 títulos en juego. Santiago Guerrero y Vega García, en la categoría sub 15, y Alejandro Méndez y Dariana Arancibia, en la sub 17, consiguieron a su vez las mejores marcas por puntuación Sinclair. El próximo fin de semana A Coruña acogerá el Campeonato de España júnior.