Jarama, undécima en Poznan

El Campeonato de Europa de remo era una experiencia para aprender y para saber desde dónde partían. Y ahora el cuatro sin timonel español, con la coruñesa Iria Jarama a bordo, ya sabe que lo hace desde la undécima posición continental. Ahora tiene siete meses para mejorar y en el Preolímpico del próximo año buscar una de la dos plazas en juego para Tokio 2021. La deportista del Olímpico de Mandeo y sus compañeras de barco -Vicky Cid, Nuria Puig y Aitzpea González- fueron quintas en su serie, lo que les dejó sin opciones de luchar por la final A y las mandó a la repesca, donde también fueron quintas. Ya en la final B ocuparon de nuevo la quinta posición, undécima en total.

Terminada la cita en Poznan (Polonia), la coruñesa regresará a Girona, a donde se ha trasladado para entrenar con el equipo español en el lago de Banyoles y estudiar Enfermería. Una apuesta fuerte por estar en los próximos Juegos Olímpicos, aunque si no puede ser en Tokio, Jarama, que acaba de abandonar la categoría júnior y está en el primer año de sub 23, no se rendirá y ya apuesta por París 2024.

Lejos de Poznan y más cerca de casa, el Olímpico de Mandeo tuvo otra cita importante para sus deportistas, el Campeonato de España cadete y juvenil, celebrado durante el fin de semana en Sevilla. Allí las representantes del equipo coruñés Paola García y Lucía Sampedro se colgaron la medalla de plata en el doble scull juvenil. En una regata de menos a más, la pareja gallega superó los problemas físicos de Lucía para subir al podio. Ambas venían de ser la semana pasada subcampeonas gallegas absolutas.