Alonso estrena "emocionado" su nuevo Renault en Montmeló

El piloto español Fernando Alonso (Renault) ha vuelto oficialmente a la Fórmula 1 este martes en el circuito de Barcelona-Catalunya, donde se ha subido al R.S.20 para iniciar un día de filmación en el que prevé completar un total de 100 kilómetros.



"Volver a pilotar va a ser un gran sentimiento. Después de dos años sin conducir un Fórmula 1 estoy deseando hacerlo. Va a ser como un nuevo inicio. Sorprenderme con la velocidad del coche, el rendimiento de los frenos, los pasos por curva... Un montón de cosas que van a volver a sorprenderme", indicó Alonso en declaraciones facilitadas por Renault.



El asturiano reconoció que es "". "Recuerdo que mi primer test con Benetton en el año 2000 también fue aquí. 20 años después de aquel test, ahora llega una de mis últimas oportunidades con un de la escudería Renault, ya que el año que viene cambia de nombre (Alpine). Me siento privilegiado y emocionado", celebró.Además, subrayó que "la preparación para este test no ha sido fácil debido a las restricciones por la Covid". "No ha sido la preparación normal, no ha habido muchos días en el simulador, pero aún así creo que estamos preparados. Son solo 100 kilómetros, es un día de filmación, así que intentaremos maximizar las vueltas. Sé que aprenderé y descubriré muchas cosas durante estas vueltas. Intentaré aprender todo lo que pueda en cada kilómetro", finalizó., que ya militó en el equipo francés durante dos etapas (2003-06 y 2008-09). El bicampeón mundial, que logró sus dos títulos de F1 con Renault, llevaba fuera de la competición desde 2018, cuando cerró su segunda etapa en McLaren.