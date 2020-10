Cuatro cambios en la lista de Vilda, que deja fuera a la deportivista Peke

El seleccionador español de fútbol femenino, Jorge Vilda, introdujo un total de cuatro novedades en su lista de 23 jugadoras para el próximo partido frente a la República Checa, clasificatorio para la Europa de Francia 2022, entre las que no se encuentra la deportivista Peke. Ainize Barea sí estuvo entre las seleccionadas para el anterior compromiso de la roja frente a Moldavia, aunque no llegó a debutar. Se mantiene entre las elegidas la gallega Tere Abelleira y entra su compañera en el Madrid, también ex del Dépor, Misa Rodríguez para la portería.

En la defensa, los problemas físicos dejan fuera a Ona Batlle (Manchester United) y Leila Ouahabi (Barcelona), cuyas vacantes son ocupadas por María de Alharilla (Levante) y Eunate Arraiza (Athletic). El centro del campo es idéntico al de la anterior convocatoria, mientras que en el ataque destacan las novedades de Eva Navarro (Levante) y Nerea Eizagirre (Real Sociedad).