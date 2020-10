El Liceo protestó el acta antes del inicio del partido

Antes de que empezara el partido, para evitar suspicacias, el Liceo protestó el acta por la alineación de Nil Roca. Ahora el club verdiblanco tiene 48 horas para presentar ante el Comité de Competición el escrito en el que se argumente su reclamación. La intención de los coruñeses es que la Federación se pronuncie sobre la polémica de la alineación indebida de los culés en la primera jornada. El jugador número 24 arrastraba una sanción por acumulación de tarjetas desde el final de la temporada anterior, pero jugó contra el Palafrugell. El equipo gerundense lo denunció, pero fuera de plazo. El club azulgrana ya no incluyó a Roca para el partido de la segunda jornada, contra el Lloret, pero según el Liceo no especificó en el acta que el jugador cumplía sanción. El lío se agranda porque hay otros dos jugadores en la misma situación. Álex Grau, del Girona, jugó los tres primeros partidos y Lleida y Reus impugnaron su presencia, por lo que la Federación también tendrá que pronunciarse. Arnau Ribas, del Vilafranca de la OK Plata, sin embargo, sí cumplió la sanción y se perdió el encuentro del fin de semana contra el Jolaseta en la jornada inaugural de la categoría.