Verde del Liceo, verde de Herbón

El verde es el color que más identifica al Liceo. Pero también a los pimientos de Herbón. Dos marcas que pasean el nombre de Galicia por el mundo y que ayer unieron sus fuerzas por un día. Los jugadores coruñeses se desplazaron a Padrón para ayudar en una de las últimas colectas de la temporada. Cambiaron la pista de hockey sobre patines por la huerta y el stick por el mandil. Y, en vez de seguir las indicaciones de Juan Copa, se pusieron a las órdenes de Dolores, Teresa o María, las pementeiras que les sirvieron de maestras precisamente en el Día Mundial de la Mujer Rural. Después de mucho trabajo, entre todos recogieron dos grandes cestas. "Unos 500 euros", bromeaba una de ellas. Las cajas fueron del campo al maletero del autobús. El domingo las repartirán entre los 300 espectadores que acudan al partido contra el Mataró.

Lo cierto es que los verdiblancos se sienten más cómodos sobre los patines y dentro de una cancha, como demostraron el lunes al asaltar el Palau Blaugrana y con el liderato de la OK Liga. Pero los jugadores no fueron allí solo a hacerse la foto. Trabajaron y dejaron impresionadas a sus anfitrionas, casi tan duras como Juan Copa desde el otro lado de la valla. Algunos más lentos, otros más rápidos. Unos con más, otros con menos. "Ese se nota que es delantero que va más adelantado", decían sobre Jordi Adroher. El catalán fue el primero en terminar su fila, pero el que más acumuló en el bolsillo de su mandilón fue el argentino Maxi Oruste. De los extranjeros, (Oruste, Franco Platero y Roberto di Benedetto) precisamente, estuvieron muy atentas las maestras, que les explicaron no solo cómo reconocer los mejores pimientos y los que pican sino también cuándo es el mejor tiempo para la siembra y recogida, el funcionamiento de la cooperativa y toda la información sobre este reconocido producto gallego.

El acto sirvió para promocionar la campaña de socios del Liceo, que tiene el lema Ayúdanos a ganar el campeonato más caliente ilustrado por una imagen diseñada por Antón Lezcano con un pimiento de Herbón sobre quince guindillas amarillas y rojas, una metáfora de lo que es la OK Liga, con los coruñeses como único equipo gallego entre quince catalanes. Les ha dado suerte porque, de momento, el verde está arriba de todo en la clasificación. Entrenan duro para ello. Ayer, doble sesión. Primero en la huerta. Después, nada más regresar a la ciudad, se fueron directos al Palacio de los Deportes de Riazor. El domingo hay partido contra el Mataró. Y no hay relajación posible.