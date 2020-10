El proyecto más ambicioso de Iván Montero

Cuando hace seis años un camión lo atropelló en Cecebre en una de sus salidas para entrenar, Iván Montero nunca pensó en bajarse de la bicicleta. Todo lo contrario. Siguió en el deporte, ganando medallas y desde hace dos años abandera el proyecto del Paraciclismo Galicia, un equipo salido del Club Ciclista Riazor especializado en la modalidad adaptada con el que se pretende dar visibilidad y también, cobijo a los deportistas. "Antes íbamos cada uno por nuestra cuenta porque no había un equipo", recuerda el coruñés. Este fin de semana, la formación tendrá una reválida en la Copa de Europa que se disputará en Extremadura. Acudirá con cinco ciclistas. Y todos con opciones de subir al podio tanto en individual como por equipos.

Los seleccionados son el propio Iván Montero (MH5), la pontevedresa Milagros López (WH4), la albaceteña Pilar Montoya (WH4), la andaluza Eva Rosso (WH3) y el madrileño Luís Árcega (MC3). La competición consta de una carrera en línea, que se disputará hoy, y de una contrarreloj, que quedará para mañana. Las dos puntúan para una clasificación conjunta. "Se me suele dar mejor la contrarreloj, pero en esta competición no se adapta demasiado a mis cualidades porque es demasiado llana. Me gusta más el recorrido en línea porque es más duro y táctico y además tiene una subida", analiza el corredor coruñés.

El club tiene también objetivos a medio plazo, como el Campeonato de España que se disputará en noviembre. "Este año se juntan todas las pruebas en el calendario", dice en referencia al parón provocado por el coronavirus. Incluso, en el Paraciclismo Galicia ya piensan en 2021. "Nos gustaría que alguno de los miembros del club se pudiera clasificar para el Campeonato del Mundo que será en Portugal", afirma Montero. ¿Y los Juegos de Tokio? "La selección ya está cerrada", responde, "solo tendríamos alguna opción si hay alguna baja".

Más allá de las metas deportivas, el club cumple con otras funciones. "Es un proyecto que me ilusiona, aunque a veces me dé dolores de cabeza", bromea Montero. "Lo que más me interesa es acerca el deporte a la gente y dar salida a los corredores", insiste y subraya el tema de la visibilidad: "Vas a pruebas cicloturistas y prácticamente no se ve a ningún corredor de adaptada. Y si no nos ve nadie, nadie sabe que estamos ahí".

El nivel en Galicia está subiendo gracias al trabajo del club. "Antes solo estábamos Mila y yo. Ahora ya somos 12 y además en todas las categorías: handbike, bici, a pie, tándem...", explica y es ambicioso: "Galicia dará un salto de calidad y creo que a nivel de España estaremos entre los tres mejores. Hay muy buen compenetración entre la gente que vino al club y eso nos hace más fuertes".