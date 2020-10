El Silva inicia la competición con un empate

| El Silva inició la temporada frente al As Pontes con un empate sin goles, en un partido disputado en A Grela ante 130 seguidores. El club coruñés presentó un modelo ejemplar para el acceso a las gradas, sin necesidad de colas, y con un cumplimiento máximo del protocolo sanitario. Ya sobre el césped, los jugadores de Javier Bardanca no fueron capaces de aprovechar las diversas oportunidades de las que dispusieron para hacerse con el triunfo y superar a un Paco -portero del As Pontes- soberbio, que fue capaz de mantener su portería a cero. El empate sin goles del Silva-As Pontes fue el que se produjo en casi todos los partidos del Grupo A-1 de Tercera División, en una vuelta a la competición, esta vez con aficionados en las gradas, muy mediatizada por el Covid-19, que en esta jornada provocó la suspensión del partido entre el Polvorín y el Fisterra.