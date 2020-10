Un Bayern letal castiga al Atlético

El Atlético no pudo (4-0) con el vigente campeón Bayern de Múnich en el estreno de ayer de la temporada en Liga de Campeones, una visita al Allianz Arena que despachó la máquina alemana con las cualidades que le mantienen como favorito al título. El Atleti quiso ser fiable y agresivo pero estuvo a merced del efectivo rival con Coman (2), Goretzka y Tolisso.

El Bayern sigue siendo mucho Bayern, lógico cuando solo han pasado dos meses desde que se proclamó campeón. Los alemanes son capaces de dar siempre una vuelta de tuerca más a su ataque para encontrar la jugada de peligro. Contra defensas cerradas encuentran siempre el punto débil, la rendija.

Si encima el rival regala, el Bayern no perdona. El Atlético empezó bien para marcar territorio. Un par de córners y una preciosa jugada que en el centro de Lodi no remató Suárez por poco, fueron esa tarjeta de presentación. De un lado a otro y buscando profundidad, el cuadro local le exigía una máxima concentración, y en dos acciones llegaron los dos goles del primer tiempo. Primero en una segunda jugada que no presionó bien Joao Félix, aunque el pase de Kimmich y la definición de Coman fueron perfectas. Y segundo, en el fallo de Herrera y el remate a gol de Goretzka bien visto por Coman (2-0).

Tras el descanso le tocó al Atletico arriesgar y buscar el gol rápido para tener alguna opción, y en el primer minuto Joao Félix marcó desde fuera, pero el gol fue anulado por un fuera de juego de Luis Suárez, delante del portero rival. La calma dio paso a otra tormenta de golpes locales, con más espacios. Los de Hans Flick encontraron el 3-0 en un latigazo de Tolisso y Coman se guisó el cuarto a la espalda de la defensa. Los de Múnich, en Europa, siguen asustando.