A punto del deseado estreno

Jugadoras y técnicos del Viaxes Amarelle anhelan que el reloj marque las 17.00 horas del sábado 24 de octubre, pues en ese momento el balón tendrá que empezar a rodar en el reestreno de las coruñesas en la máxima categoría del fútbol sala español. A esa hora está programado el partido contra el Penya Esplugues en el polideportivo de la Sagrada Familia. Falta que se confirme que se disputa.

Es que las futbolistas coruñesas ya sufrieron una pequeña decepción cuando se quedaron sin competir en la primera jornada, a causa de los casos positivos que reveló el Ourense, que era el primer equipo al que se tenían que enfrentar las jugadoras que dirige Jorge Basanta, en este regreso a la máxima competición.

El estreno, además en casa, no será como les gustaría a los integrantes de Viaxes Amarelle, puesto que las nuevas restricciones impuestas por Sanidade, a consecuencia de la pandemia, impedirá que acuda el público habitual. La nueva normativa "no permite ni 40 personas de público", afirman los representantes del club en un comunicado. Las peticiones, más numerosas de las previstas, tuvieron que ser canceladas aunque los dirigentes se comprometen a que en venideros partidos en la Sagrada Familia "tendrán preferencia de acceso aquellos socios" que no vayan a poder "acudir a este partido", el de mañana contra el Esplugues.