Sin resolución al protesto del Barça-Liceo

El Liceo sigue sin tener noticias de la resolución de su protesta al acta del partido contra el Barça, al que los verdiblancos se impusieron por 3-4, a pesar de que Competición sí se pronunció ayer a favor del Lleida por la alineación indebida de Álex Grau, del Girona, un hecho similar y ocurrido el mismo fin de semana. Antes de que empezara el encuentro en el Palau, el club coruñés impugnó la presencia de Nil Roca al considerar que el jugador todavía no había cumplido la sanción que arrastraba desde la temporada pasada. El azulgrana tenía que haberla cumplido en el primer partido contra el Palafrugell, pero este presentó la denuncia fuera de plazo establecido de 48 horas. La semana siguiente Roca no disputó el encuentro frente al Lloret, pero el Barça no incluyó en el acta que el jugador estaba cumpliendo sanción. El Liceo reclamó alineación indebida, que supondría dar por perdido el partido al Barcelona por 10-0 (el encuentro ya lo perdió igual) además de un punto extra (por lo que los separarían en la tabla). Competición sí dio la razón al Lleida al considerar que Grau, en el mismo caso que Roca, no podía jugar. Desestimó sin embargo la petición del Reus, anterior rival de los gerundenses, por haberla hecho fuera de plazo.