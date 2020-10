Hart: "Llevaba toda mi carrera soñando con este triunfo"

El británico Tao Geoghegan Hart (Ineos), quien se proclamó este domingo campeón del Giro de Italia 2020, reconoció que soñó toda su carrera con conquistar la Carrera Rosa, aunque "nunca" imaginaría coronarse en la edición de este año.

"Es increíble, nunca imaginé que ganaría el Giro cuando salimos de Sicilia. Durante toda mi carrera soñé con llegar entre los primeros diez o los primeros cinco en una vuelta como esta", afirmó Geoghegan Hart, en declaraciones facilitadas por los organizadores.

El corredor británico, de 25 años, encaró la crono final de este domingo en Milán con el mismo tiempo que el australiano Jai Hindley (Sunweb), pero impuso su superioridad y entró con 39 segundos de ventaja sobre su rival.

"Durante la crono, mi director deportivo me ha dicho que estaba ganando segundos sobre Hindley, luego cuando me pidieron no arriesgar en el tramo final entendí que estaba cerca de la victoria", comentó.

Geoghegan Hart es el segundo corredor británico en ganar el Giro de Italia después de Chris Froome.