Capitán en valores

David Torres, capitán del Liceo, y Sergio Tomé, 'speaker' tanto del equipo de hockey sobre patines como del Leyma, ponen en marcha la ONG 1Partido1Causa, que funcionará como mediadora con otras asociaciones locales con el fin de recaudar fondos, dar visibilidad y concienciar. Empiezan con el abandono y maltrato animal de la mano de la protectora Perrunas. Desde su mercadillo en la calle Antonio Noche buscan una familia para 'Max'

Max busca una familia. Tiene cuatro años y fue rescatado de un Síndrome de Noé -una casa con otros 26 perros-. En un hogar de acogida se ha ido recuperando física y psicológicamente y ya está preparado para la adopción. Antes que él, Fede y Ricky tuvieron la suerte de acabar con David Torres y Sergio Tomé, capitán y speaker del Liceo, sus nuevos y encantados dueños. Dos historias con final feliz como muchas que se viven en la protectora Perrunas. Esta será la primera beneficiaria de 1Partido1Causa, el proyecto que ambos abanderan y que este año se ha profesionalizado con la creación de una ONG que actuará como mediadora y repartirá los fondos recaudados con las diez asociaciones escogidas, todas locales, a la vez que pretende ser una plataforma de visibilidad y de concienciación social.

"Pretendíamos darle una vuelta de rosca al proyecto que empezamos el año pasado, darle más orden", explica David Torres, convencido de que gracias al deporte se puede llegar mucho más allá, "porque además, con las circunstancias actuales, teníamos que adaptarnos a la posibilidad de que los partidos fueran sin público". Pero también querían hacer un reparto más justo, porque la temporada pasada no consiguió lo mismo el que le tocó el partido del Barcelona que cualquier otro del Liceo, club sin el que no podría poner en marcha esta iniciativa porque todo gira en torno a él. La recaudación de fondos se hará a través de socios, para lo que hay que acudir a la página web www.1partido1causa.com y escoger una de las tres modalidades: 15 euros al año, 30 o infinito -lo que el interesado desee-. "Si eliges la de 15 euros no es más que si te tomaras un café en cada partido del Liceo", aporta Sergio Tomé.

Las causas escogidas son diez. Empezarán con el abandono y maltrato animal de la mano de Perrunas, una protectora que cuenta con un mercadillo solidario en la calle Antonio Noche; la siguiente será el movimiento Movember, de sensibilización sobre la salud masculina, con la Fundación San Rafael; en tercer lugar, Aspanaes para dar visibilidad al autismo; colaborarán también con el proyecto Empezar de cero sobre inclusión social de la Cruz Roja; con la Nambuma Malawi ayudarán a la protección de los niños de la calle en Malawi; con Afaco contribuirán a la protección de los pacientes con alzhéimer; trabajarán asimismo con Down Coruña; apoyarán el derecho a la educación con Entreculturas; concienciarán sobre el impacto medioambiental con We sustainability y terminarán con la colaboración con la Cocina Económica.

No descartan acciones puntuales a lo largo de la temporada y sorteos y otros concursos a través de las redes sociales. El año pasado en cada partido las asociaciones vendían participaciones para un sorteo del brazalete especial que lucía David Torres durante el partido. Seguirá haciéndolo. Porque es consciente de que tiene la mejor plataforma posible para dar visibilidad a cada causa. Empezando por la de Max. "Ya no solo es el dinero que podamos recaudar, sino que todos conozcan a Perrunas y que además se conciencien de no comprar animales, sino adoptar", dicen los orgullosos dueños de Fede y Ricky.