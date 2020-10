Competición archiva la denuncia del Liceo por alineación indebida del Barça

El Comité de Competición archivó ayer la denuncia por alineación indebida de Nil Roca que había interpuesto el Liceo contra el Barcelona en el partido en el Palau Blaugrana en la tercera jornada de la OK Liga. El órgano de la Federación Española de Patinaje considera que no existió la infracción porque el jugador culé ya había cumplido la jornada anterior la sanción que arrastraba pese a que no lo reflejara el acta del encuentro. El conjunto coruñés ganó sobre la pista el partido por 3-4, pero protestó la presencia del 24 azulgrana, lo que de haberle dado la razón le supondría un punto extra, además de un resultado de 0-10 que podría ser clave para el golaveraje final.

Esta es la segunda denuncia por alineación indebida de Nil Roca a la que Competición da carpetazo. La primera la interpuso el Palafrugell, el rival del Barcelona en la primera jornada. Roca tenía que haber cumplido en ese partido una sanción por acumulación de tarjetas azules que arrastraba del curso pasado. Jugó, pero el Palafrugell presentó el recurso tarde, fuera del plazo de 48 horas y Competición desestimó la petición. El del Barça ya no jugó el siguiente encuentro, frente al Lloret, pero el club no reflejó en el acta que era para cumplir sanción, lo que llevó al Liceo a considerar que a efectos legales todavía no lo había hecho y que por eso tampoco podía jugar frente a los verdiblancos en el Palau. La Federación afirma que el Barça comunicó el día previo al duelo la ausencia de Roca por sanción. El Liceo estudia ahora si recurre esta decisión.

Dos partidos al delegado

Del choque en el Palau también quedaba pendiente la sanción a Antón Baldomir, delegado del Liceo, y a Jordi Roca, segundo entrenador azulgrana, que recibieron tarjeta roja en una acción de la primera parte. Las dos partes implicadas recibieron un castigo de dos partidos sin sentarse en el banquillo por tratarse de "una falta de respeto manifestada con acto notorio y público que atenta a la dignidad o al decoro deportivo". Al verdiblanco todavía le queda uno para cumplir tras ausentarse contra el Mataró.