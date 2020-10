Rearmado desde la defensa

De una debilidad, sacar una fortaleza. Así se ha tomado el Autos Cancela Zalaeta la nueva temporada, complicada por todo lo que la rodea y para la que perdió a su máxima anotadora durante los últimos años. El equipo de Jorge Barrero no se deja dominar por lo negativo. Se adapta a las circunstancias para seguir mirando hacia adelante y mejorar. Haciéndose fuerte desde la defensa, apoyándose en un juego más coral y dando las gracias por, pese a la pandemia, poder entrenar y jugar, las coruñesas ya llevan dos victorias en los dos primeros partidos del curso.

"Posiblemente hemos jugado contra dos equipos que van a estar en la parte baja", rebaja la euforia el entrenador sobre los triunfos ante Rivas y Torrejón. "Pero son partidos que hay que ganar y los dos los ganamos por 3-0, así que satisfechos", añade. El técnico subraya que "el objetivo no es otro más que intentar la permanencia", sobre todo en una temporada en la que hay tres descensos. El partido de este fin de semana, mañana en el Barrio de las Flores contra el VP Madrid (19.00 horas), marcará un poco su destino. "Es uno de los favoritos y contra ellas podremos medir el verdadero nivel en el que estamos", señala.

Como fichajes llegaron María Forteza, procedente del centro de alto rendimiento de Baleares, y Paula Lorenzo, de Lugo y que ya entrenaba con el grupo el año pasado por cuestión de estudios. Barrero no esconde que tienen menos potencial ofensivo. "Emma era más de la mitad del ataque. Hace dos años, cuando brilló, fuimos a la fase de ascenso. El siguiente, tuvo problemas ella y nosotros una mala racha", reconoce. Por eso trazó un plan: "Sabiendo que no iba a estar, el planteamiento fue ser más fuertes defensivamente e intentar repartir la anotación entre todas las jugadoras. Y lo hemos conseguido". Hay mil dificultades pero el mensaje de Barrero es optimista: "Estamos jugando y entrenando que hace unos meses era impensable. No podemos quejarnos".