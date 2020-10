La sombra del Inter y el Huesca amenazan al Real Madrid

Luka Modric volverá al once titular.

La situación límite en la Liga de Campeones y una próxima 'final' inesperada, a las primeras de cambio, ante el Inter de Milán impulsan el regreso obligado de Zinedine Zidane a las rotaciones ante el Huesca, pese a que no funcionaron frente a Cádiz y Shakhtar, y a un examen a jugadores que se perfilan titulares como Marcelo, Isco Alarcón y Eden Hazard.

Se levantó el Real Madrid en un partido que siempre marca, el clásico en un Camp Nou que es el jardín de Zidane, pero no confirmó su reacción en la Liga de Campeones. El buen juego no tuvo el premio esperado en Alemania y el empate ante el Borussia Mönchengladbach le deja en una situación límite.

Todo en juego el próximo martes ante el Inter de Milán y eso sabe Zidane que desvía la atención del futbolista y los errores cometidos ante el Cádiz en el Alfredo di Stéfano se pueden repetir. Por eso no dudó en afirmar con insistencia que el duelo ante el Huesca "es una final", pese a estar en la octava jornada liguera y con un partido menos que le podría dar el liderato.

Encontró un once tipo Zidane que puso fin a las probaturas sin éxito. Tres partidos seguidos y la cercanía del duelo ante el Inter hacen que sea imposible mantenerlo. Debe recuperar las rotaciones y a jugadores que no tienen continuidad. Es el momento para que hablen en el campo Marcelo, que perdió el lateral izquierdo ante Mendy, o Isco, desaparecido desde que fue sustituido en el descanso del encuentro ante el Shakhtar. Ni un minuto desde ese momento.

Con Courtois recuperado de una leve molestia para ser titular en portería, en defensa todo apunta a la continuidad de Lucas Vázquez como lateral derecho por las bajas de Dani Carvajal, Álvaro Odriozola y Nacho Fernández. Entraría Marcelo en la izquierda y Militao aspira a dar un respiro a Raphael Varane.

El turno le llega a Luka Modric tras dos suplencias consecutivas y Zidane debe decidir el ataque en función del dibujo. Se perfila buen encuentro para que Hazard gane ritmo de competición y sea titular más de tres meses después. Vinicius y Marco Asensio tendrían un respiro y hasta podría llegar la enésima oportunidad a Luka Jovic en la búsqueda del gol si pasa a jugar con dos puntas junto a Karim Benzema. La critica de este a Vini en una conversación con Mendy provocó una charla entre ambos a la espera de que vuelvan a coincidir en el terreno de juego.

El Huesca buscará dar la sorpresa y reivindicarse ante el Real Madrid tras el mal partido que jugó en San Sebastián contra la Real Sociedad en la pasada jornada, encuentro del que salió mal parado y goleado tras una mala segunda parte. Las buenas sensaciones y resultados que había cosechado el equipo altoaragonés hasta el pasado domingo se fueron al traste en terreno vasco y tras la derrota ocupa posiciones de descenso, lo que ha supuesto una merma en la moral.

A partir de ahora le tocará al Huesca pelear por salir de esa zona peligrosa cuanto antes para que no le pese la responsabilidad y no le entren las dudas y la mejor manera de hacerlo es con victorias, algo que todavía no conoce en la presente temporada.

El resultado negativo y, sobre todo, la mala imagen que dio el equipo azulgrana en el último partido podría derivar en algunos cambios en el once inicial que se enfrente al Real Madrid en un encuentro en el que tiene poco que perder y mucho que ganar ya que un resultado positivo le daría a los oscenses moral y sumar puntos que son tan necesarios en su situación.

Para este encuentro el Huesca seguirá teniendo las bajas de jornadas anteriores, la del delantero japonés Shinji Okazaki, la del medio centro Mikel Rico y la del lateral derecho Pedro López. Estará en la portería Andrés Fernández y en defensa Pablo Maffeo seguirá en el lateral derecho al no estar recuperado totalmente Pedro López de su lesión en el aductor, junto con Pulido y Siovas en el centro de la zaga, mientras que en el lateral izquierdo pugnarán por un puesto Javi Galán o Luishinho.

En el centro del campo es donde más dudas puede haber por parte del técnico del equipo oscense, Miguel Ángel Sánchez "Michel", al faltar Mikel Rico, por lo que tal vez podría contar con Mosquera, Seoane o Juan Carlos y Borja García como centrocampistas mientras que arriba son fijos Rafa Mir y Sandro y la tercera opción saldría de David Ferreiro o Sergio Gómez.



Alineaciones probables

Real Madrid: Courtois; Lucas Vázquez, Varane, Sergio Ramos, Marcelo; Casemiro, Kroos, Modric, Hazard; Isco o Jovic y Benzema.

Huesca: Andrés Fernández; Maffeo, Pulido, Siovas, Javi Galán o Luisinho; Mosquera, Borja García, Seoane o Juan Carlos; Rafa Mir, Sandro y Ferreiro o Sergio Gómez.

Árbitro: González Fuertes (comité asturiano).

Estadio: Alfredo di Stéfano.

Hora: 14.00.

Puestos: Real Madrid (2º, 13 puntos); Cádiz (18º, 5 puntos)

La clave: el estado de Eden Hazard tras regresar a los terrenos de juego y disputar sus primeros minutos de la temporada.

El dato: Tercer partido de la historia del Huesca ante el Real Madrid. Encajó dos derrotas en los precedentes.

La frase

- Zidane: "Es una final"

- Míchel: "Tenemos que hacerle un partido incómodo al Real Madrid, que no juegue a gusto y que no esté bien".

El entorno: la conversación entre Benzema y Vinicius frenó una crisis de vestuario por una crítica entre compañeros que Zidane restó importancia al considerarla típica dentro del campo.