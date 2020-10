Simona Halep da positivo por coronavirus

La tenista rumana Simona Halep, número dos del mundo, ha anunciado este sábado que ha dado positivo por coronavirus y está en cuarentena hasta que supere la enfermedad, además de sufrir "síntomas leves".



"Hola a todos, quería informarles que he dado positivo por la COVID-19. Me aíslo en casa y me estoy recuperando bien de los síntomas leves", escribió Halep en su cuenta de Twitter.



"Me siento bien... superaremos esto juntos", añadió la doble ganadora de un 'Grand Slam'. Halep, de 29 años, puso fin a la presente temporada con su eliminación en octavos de final en Roland Garros, donde cayó contra la polaca Iga Swiatek, a la postre campeona del torneo.





