El Barcelona prevé convocar elecciones "cerca de Navidad"

El presidente de la Comisión Gestora del FC Barcelona, Carles Tusquets, ha señalado este lunes tras la primera reunión de la Gestora que su intención es convocar elecciones presidenciales "cerca de Navidad" pero siempre que se den las "máximas garantías sanitarias" para que el socio acuda a votar en masa y con tranquilidad.

"Cerca de las fiestas de Navidad, ya. Pero necesitaremos que se pueda votar con todas las garantías sanitarias, porque deben ser representativas y con aval de confianza para el próximo presidente y Junta Directiva", manifestó en rueda de prensa sobre la convocatoria electoral, principal objetivo de la Comisión Gestora.

Para buscar esa fecha que permita una máxima afluencia y máxima seguridad sanitaria, la Comisión Gestora crea un grupo de trabajo desde este mismo lunes, integrado por el sindico del socio, Joan Manuel Trayter, así miembros de la comisión de Disciplina y comisión de Transparencia del club, para hacer de interlocutores con el Govern de la Generalitat y las autoridades sanitarias.

"La idea es proponer un plan y calendario de trabajo, coordinado con la Generalitat, para que el proceso electoral se haga con las máximas garantías de participación, seguridad sanitaria y de acuerdo con nuestros Estatutos", apuntó Tusquets. "Pero nos llega que hay mucha dificultad para implantar una votación en meses de noviembre y diciembre, sinceramente", detalló.

Objetivo, el de poner fecha electoral y garantizar logísticamente la votación, al que dedicarán "todos los recursos logísticos y humanos" del club para organizarlo bien. "Necesitamos que los socios y socias puedan votar con las máximas garantías, para que el nuevo presidente esté avalado por un apoyo enorme y máxima participación", reiteró.

No descarta que la votación electoral tenga lugar en varios puntos de votación repartidos por Catalunya, hasta el resto del Estado, y que se pueda votar por correo ordinario, como sucede en unas elecciones presidenciales catalanas o españolas. Eso sí, no ve opción alguna al voto electrónico.

"Nuestros Estatutos no permiten el voto electrónico, no salió adelante. Pero podemos promover la promoción por correo normal, no electrónico. Pondremos todos los medios posibles pero no podemos hacer milagros ni cambiar los Estatutos", esgrimió.