Sin partidos entre semana

El Liceo jugará en Lloret este domingo a las 11.00 horas, y no el próximo martes 10 como estaba previsto, porque la Federación Española de Patinaje decidió eliminar las jornadas de los martes para aprovechar el hueco dejado por las competiciones europeas, que fueron suspendidas la semana pasada hasta 2021. Los verdiblancos además ya pusieron fecha para el partido aplazado contra el Palafrugell, que será el 8 de diciembre en el Palacio de los Deportes de Riazor a las 12.00 horas. Coincide que para ese festivo estaba prevista la jornada 12 liguera, con duelo para los coruñeses en Calafell, pero quedó libre la fecha por idéntica razón: como ya no hay Liga Europea, se pasa al fin de semana del 12. Al equipo dirigido por Juan Copa solo le falta por conocer el nuevo día para jugar en Voltregá, aunque las negociaciones están ya muy avanzadas.

Todavía sin conocerse si las competiciones europeas llegarán a reanudarse y, en caso de que así sea, con qué formato será, la Federación ya ha movido ficha. Los tres fines de semana reservados para ellas, que obligaban a disputar la jornada liguera el martes, serán sustituidos por la propia competición doméstica. Se evitan así los desplazamientos entre semana -molestos para los equipos no profesionales- y se libera también el calendario, sobre todo ahora que la mayoría de los clubs tienen que recuperar partidos que no se pudieron disputar por culpa de casos de coronavirus en las plantillas. El Liceo tenía que jugar este fin de semana la primera jornada de la Liga Europea, que le iba a llevar a Oporto, y de Portugal se marcharía casi directo a Cataluña para disputar el próximo martes la séptima jornada de la OK Liga. Suspendido el compromiso europeo, el partido contra el Lloret será ya este domingo.

El rompecabezas del calendario es uno de los grandes inconvenientes de la temporada, con muchos equipos pendientes de recuperar partidos, incluso con cola. Es más, solo cinco de los dieciséis contendientes están al día, con las seis jornadas disputadas. Con encuentros cayéndose a escasas horas antes de su celebración, los jueves y los viernes son un caos de cancelaciones y las planificaciones a largo plazo para los entrenadores son imposibles. Hay equipos que van a empezar a realizarse test a mitad de semana para, si surge algún imprevisto, darle al rival más margen de reacción a la hora de cancelar el duelo o reprogramar horarios.