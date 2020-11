Sainz: "Mi reto es el Dakar, probablemente dentro de poco tenga otros"

El piloto español de rallys Carlos Sainz, triple campeón del Rally Dakar (2010, 2018 y 2020) y doble campeón mundial de rallyes (1990 y 1992), aseguró que su reto esta temporada sigue siendo el Rally Dakar, aunque admitió que "probablemente dentro de poco tenga otros retos" que no quiso especificar.

"Yo creo que en la vida todos tenemos retos, ilusiones, situaciones que generan interés y ganas por participar en algo. En este momento es el Dakar, probablemente dentro de poco tenga otros retos, no es seguro, pero probablemente lleguen", aseguró el piloto.

El piloto madrileño no llegó a aclarar de qué se trataría ese nuevo reto. "No lo puedo decir todavía, no es seguro", explicó, para después asegurar que ese otro reto es "independiente" de su continuidad en el Dakar, cuya próxima edición disputará del 3 al 15 de enero de 2021. "Puede pasar o no puede pasar, pero es independiente", afirmó.

Sainz, galardonado con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2020, una gala "emocionante" que estuvo "francamente muy bien organizada" pese a las circunstancias sanitarias, se mostró positivo respecto a que se pueda disputar el Dakar pese al Covid-19.