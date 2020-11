Aplazado el partido del Liceo por un positivo del Lloret

El Lloret-Liceo que tenía que disputarse mañana fue aplazado ayer después de que los test a los que se sometieron los jugadores del equipo catalán arrojasen un resultado positivo. Los verdiblancos, que tenían previsto viajar hoy al mediodía, sufren su tercer contratiempo en siete jornadas de la OK Liga después de las cancelaciones de los duelos contra Voltregá y Palafrugell, que finalmente serán, si no surge cualquier nuevo problema, el 18 de noviembre y el 8 de diciembre. El club coruñés, a la par que desea una pronta recuperación al rival afectado, invitó ayer a la reflexión porque opina que es necesario hacer los test con más antelación para que las cancelaciones no pillen a pocas horas del partido.

Cuando empezó la temporada, de hecho, en los planes del Liceo estaba disputar este fin de semana la primera jornada de la Liga Europea, que le iba a llevar hasta Oporto. El calendario sufrió su primera modificación hace tan solo una semana, cuando el Comité Europeo anunció la suspensión de las competiciones continentales hasta 2021. Después, la Federación Española movió ficha y decidió cambiar las jornadas de los martes y pasarlas a los fines de semana que habían quedado libre sin Europa, por eso el duelo del Lloret se trasladó del martes 10 al domingo. Ahora, a 40 horas para que se celebrara el partido, otro cambio, el tercero, con su aplazamiento.

El Liceo cree que si los test se hacen a mitad de semana, los resultados se sabrán antes y en caso de algún contratiempo, los clubes tendrán tiempo para reaccionar e intentar jugar de otra manera. Ya lo hicieron los verdiblancos la semana pasada en la jornada seis de la OK Liga. Su encuentro contra el Palafrugell se había suspendido por un positivo del rival. También el del Vendrell, afectado por el caso de coronavirus detectado en el Voltregá. Así que ambos equipos llegaron a un acuerdo para adelantar su duelo, correspondiente a la jornada nueve, e ir haciendo camino. Este fin de semana los únicos partidos que han sido aplazados en la OK Liga son el Taradell-Caldes y el Lloret-Liceo mientras que en la OK Plata el filial coruñés tampoco puede jugar frente al Tordera, aunque en su caso lo sabe desde el martes.