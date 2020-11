El talento autóctono del Maristas

Siete de las diez primeras jugadoras en el ranking de puntos y de valoración de la Liga Femenina 2 son extranjeras. Y ambas clasificaciones están lideradas por la gallega Andrea Pérez, del Maristas Coruña. Un dato más para valorar el éxito de un equipo como el colegial, que sobrevive en una categoría semiprofesionalizada en la que muchas de las plantillas están reforzadas por deportistas foráneas que marcan la diferencia. En medio de esto, sobresale el talento made in Galicia del Maristas con jugadoras prácticamente de la casa, solo con los fichajes de la portuguesa Joana Ferreira y de la americana Laura Lughes, que todavía no ha podido ni viajar a España por las restricciones del coronavirus. Pero eso no le resta competitividad al bloque dirigido por Jorge Carreira, que además de las dos victorias en cinco partidos, ha colado a varias jugadoras en los rankings de estadísticas, sobre todo con la porriñesa Andrea Pérez, pero también con las coruñesas Laura Cervelo, Eugenia Filgueira y Marina Feijoo.

Nigeria, Mali, Jamaica, Serbia, Samoa, Portugal, Suecia, Estados Unidos, Camerún Rusia y Finlandia son las nacionalidades presentes en las primeras posiciones de esos rankings. El de puntos lo lidera la alero Andrea Pérez gracias a los 84 anotados en los cinco encuentros disputados, una media de 16,8 por partido. Las únicas nacionales en el top diez son Irene de Rebollet Gari (Baxi Ferrol) y Celia García (Celta Zorka), quinta y sexta. Lo completan la maliense Gnere Alima Dembelé (Vera Lagunera); la nigeriana Princess Tegheosase Aghayere (Extremadura Miralvalle); la jamaicana Morgan Asha Symouree (Azkoitia Azpeitia); la serbia Maja Stamenkovic (Celta Zorka); la portuguesa Jospehine Kiesse de Barros (Ardoi); la samoama Geraldynn Malama Leaupepe (Baxi Ferrol) y la sueca Emma Adriana Karamovic. Algo similar ocurre en la valoración, con Andrea Pérez al frente con 19,2 puntos de media, y de nuevo con Gari y García como únicas nacionales. Repiten Aghayere, Stamenkovic y Leaupepe y se suman a la lista la rusa Marita Davydova (Celta Zorka); la camerunesa Marguerite Manuela Effa (Azkoitia Azpeitia); la estadounidense Heather Forsters (Arxil) y la finlandesa Anniina Aijanen (Baxi Ferrol).

La pívot Laura Cervelo destaca en el apartado de rebotes con una media de 6,8 por partido. Es séptima en el ranking de capturas, segunda jugadora española. Sube a la tercera posición, primera entre las nacidas en España, en el apartado de rebotes ofensivos. La alero Eugenia Filgueira, por su parte, sobresale en el total de minutos disputados así como en el porcentaje de tiros libres y de tiros de campo. Por último, la base Marina Feijoo encabeza la lista de las tiradoras de tres puntos con cuatro aciertos de seis intentos, un 66,6%. Números para seguir creciendo de un Maristas que el domingo vuelve a la acción.