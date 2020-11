Arranca el eTeresa Herrera

El próximo lunes 16 de noviembre empezará el I Trofeo eTeresa Herrera, o lo que es lo mismo el primer campeonato virtual auspiciado por el Ayuntamiento de A Coruña, en el que está prevista la participación de 512 jugadores, todos mayores de 16 años y empadronados en el concello coruñés o en los pertenecientes al Área Metropolitana (Abegondo, Arteixo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Culleredo, Laracha, Oleiros y Sada).

La competición se desarrollará en dos fases: una primera online, que discurrirá entre el 16 y el 20 de noviembre y otra fase final, con 16 participantes, que se celebrará en el estadio de Riazor el domingo 22.

Este año 2020 que da sus últimos coletazos en medio de una pandemia mundial, tendría que haber servido para celebrar las Bodas de Platino (75 años) del histórico Trofeo Teresa Herrera de Fútbol, que fue creado en 1946 y cuya última edición fue en 2019 con un Deportivo-Betis, pero la situación sanitaria lo impidió. "Nada me gustaría más que pudiéramos celebrar el 75 Teresa Herrera como nada me hubiera gustado más que pudiéramos celebrar el Festival Noroeste, que las fiestas de María Pita hubieran sido de otra manera, en definitiva, nada me gustaría más que no existiese el Covid-19, pero la realidad es la que es", dijo Inés Rey, alcaldesa de A Coruña. "En estos momentos nuestros esfuerzos están dedicados a frenar esta curva de contagios, que es ya insoportable", añadió la primera edil coruñesa.

La celebración de este eTeresa Herrera se produce tras el acuerdo del concello con la empresa Ween Games y cuenta con Diego Vidal Otero como responsable de la organización del torneo.