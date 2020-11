Nadal se medirá con Thiem, Tsitsipas y Rublev en las Finales ATP

El tenista español Rafa Nadal se medirá en el Grupo Londres 2020 a Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas, Andrey Rublev, después del sorteo celebrado este jueves de las Finales ATP, la cita de Maestros que acoge el O2 de Londres desde el 15 hasta el 22 de noviembre.

La última cita de la temporada ATP vuelve a juntar a los 8 mejores. Esta vez, el 'Top 8' ha tenido que lidiar con la pandemia de coronavirus para servir una de las grandes citas de cada año, la que entrega el título de Maestro que no tiene Rafa Nadal.

Para el campeón de 20 'Grand Slam' es el la única ausencia de peso en un increíble palmarés, la espinita que sobre todo las lesiones han alejado de la vitrina de Manacor. El número dos del mundo llega esta temporada también con dudas ya que su calendario ha sido breve tras el parón por la pandemia, aunque intenso.

Nadal volvió para jugar ya en tierra, en Roma, y en Roland Garros, donde ganó por decimotercera vez. El cambio al asfalto fue duro en París, con partidos de máxima exigencia para chocar en semifinales con Alexander Zverev. El Masters 1.000 fue un test que enseñó al balear la necesidad de una marcha más.

En Londres lo exige de inicio el cartel que peleará por estar en semifinales. Thiem, campeón del US Open, es su mayor rival, pero Tsitsipas y un Rublev con cinco títulos en este corto año son platos no menos pequeños para un Nadal que no falla cada temporada desde 2005 a su clasificación para Copa de Maestros.

Por el otro lado, en el Grupo Tokyo 1970, Novak Djokovic parte como líder y número uno del mundo. El ruso Daniil Medvedev, el alemán Alexander Zverev y el debutante argentino Diego Schwartzman acompañan al serbio.