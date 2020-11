Fuentefría, octava en la Copa del Mundo sub 17 'online'

Ruth Fuentefría es el último de los diamantes pulidos por Ferenc Szabo en su cantera inagotable del Club Halterofilia Coruña. Hace unas semanas ya se proclamó triple campeona de España júnior en A Coruña y el año pasado subió al podio en el Campeonato de Europa sub 15. Este fin de semana no podrá repetir competición en casa, a pesar de que por marcas podría ser una de las favoritas al podio, porque no está permitida la participación a deportistas menores de 17 años. Ella, sin embargo, mantiene la actividad, aunque sea a través de la pantalla. El pasado miércoles, la coruñesa participó en la Copa del Mundo sub 17 online con levantadoras de todas las partes del mundo. Ganó el grupo B de la categoría de 45 kilos para ser octava en total, pero lo mejor de todo es que fue capaz de mejorar sus registros.