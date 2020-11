El Girona recurre su pérdida de puntos por alineación indebida

El Girona anunció ayer que ha presentado un recurso al Comité de Apelación contra la resolución por la que se le dio el partido por perdido contra el Lleida -que había ganado sobre la pista- por alineación indebida de Álex Grau. El club informó en sus redes sociales que como este organismo depende de la Federación Española de Patinaje se prepara también para presentarse ante el TAD y paralelamente no descarta acudir a la justicia ordinaria "por trato desigual" respecto a otros clubes. Grau jugó las primeras jornadas de la OK Liga pese a que tenía pendiente cumplir una sanción del curso anterior. Un caso igual al de Nil Roca, del Barça. El conjunto culé, en cambio, no recibió sanción porque su rival, el Palafrugell, no reclamó a tiempo.