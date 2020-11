Jornada lejos de A Coruña

La jornada del fin de semana manda fuera a la mayoría de equipos coruñeses. Solo juegan en casa al Zalaeta de voleibol y el Distrito Ventorrillo de fútbol sala.

Borbolla. Ya hace tres semanas que el equipo de Monte Alto no compite y hoy volverá a la acción en la OK Liga femenina de hockey sobre patines en la pista del Las Rozas (19.30 horas), enfrentamiento con el que cierra la primera vuelta de la primera fase de la competición. Las coruñesas han tenido tiempo a preparar el partido a conciencia después de encadenar el aplazamiento del duelo contra el Girona por un positivo del rival -encuentro que finalmente se disputará el 8 de diciembre- y la jornada de descanso. El conjunto dirigido por Santi Martínez busca su primera victoria y se mide a un equipo de la zona media. Aunque no es fácil, ningún partido lo es, no será tan inaccesible como lo pudieron ser el del Manlleu, Cerdanyola o Telecable Gijón. Las madrileñas, de hecho, también perdieron ante estos tres equipos, pero ganaron al Cuencas Mineras y al Alcorcón.

Viaxes Amarelle. Segundo derbi seguido para las naranjas, que visitan en Ourense al Cidade das Burgas (16.30 horas/TVG2) en un partido entre dos equipos muy necesitados. Ambos cierran la clasificación en Primera Nacional femenina de fútbol sala, por lo que el vencedor saldrá reforzado. Las coruñesas no han conseguido ganar en su vuelta a la máxima competición, en la que le está penalizando su falta de pegada de cara a la portería rival. La última derrota, contra el Poio la semana pasada, dejó en cambio buenas sensaciones. El camino es el correcto y ahora hay que empezar a ratificar el trabajo con puntos para no pasar apuros a final de temporada.

Zalaeta. Dos victorias y dos derrotas dejan al equipo que dirige Jorge Barrero en un momento clave. El resultado de esta tarde a las 17.00 horas en la Sagrada Familia -cambio de su escenario habitual en el Barrio de las Flores- contra el Sanse determinará si puede mirar hacia arriba y reengancharse al grupo de cabeza de la Superliga 2 femenina de voleibol o se tiene que conformar con seguir en un segundo grupo de favoritos. Las coruñesas, muy sólidas como locales, son cuartas, las madrileñas quintas aunque con un partido más.

Liceo. El filial verdiblanco comparte el liderato de la OK Plata de hockey sobre patines a pesar de tener un partido menos, el que no pudo disputar la semana pasada contra el Tordera por un positivo del rival. Hoy retoma el campeonato en la pista del Shum (20.00 horas), otro de los equipos en la cima de la tabla con 7 puntos. El conjunto dirigido por Stanis está sorprendiendo en este arranque de curso por su capacidad goleadora y juego directo, una de sus bazas esta jornada.

E Dominicos. El equipo de la Ciudad Vieja tropezó la semana pasada en casa contra el Jolaseta y quiera reponerse esta con su visita al Manlleu (19.30 horas), un equipo llamado a luchar por el ascenso pero muy castigado por la pandemia ya que solo ha podido disputar un partido, con derrota, en la OK Plata de hockey sobre patines. El principal rival de los coruñeses será la logística. La reducción de enlaces con Barcelona hace que no puedan llegar a El Prat antes de las cuatro de la tarde, poco margen con respecto a la hora del partido.

Compañía de María. La necesidad aprieta para el equipo dirigido por Alejandro Canosa. Cuatro partidos, cuatro derrotas. Para romper esta mala racha, la plantilla se conjura para sacar un resultado positivo de su visita al Jolaseta (18.30 horas), una de las sorpresas de este inicio de campeonato en la OK Plata de hockey sobre patines.

Maristas. Las colegiales visitan mañana al Barakaldo (12.30 horas) en la séptima jornada de la Liga femenina 2 de baloncesto. El equipo vasco es un rival directo para el coruñés ya que ambos comparten balance de dos victorias y tres derrotas, pero con algunas de las jugadoras más decisivas de la categoría.

Distrito Ventorrillo. El equipo que dirige Manuel Castillo se encomienda a su feudo para superar las dos derrotas seguidas que encadena. En la cuarta jornada de Segunda B de fútbol sala recibe al Leis Pontevedra (18.00 horas), que juega su primer partido del curso.

OAR. Los pupilos de Pablo Aguirregabiria visitan al Seis do Nadal (18.30 horas) para tratar de mantener su racha después de dos victorias seguidas que le han alejado de la zona baja de la clasificación de Primera Estatal de balonmano. Los vigueses, en cambio, ocupan la cuarta plaza y serán un rival duro.