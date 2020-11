Javier Mascherano anuncia su retirada del fútbol

Javier Mascherano anunció este domingo su retiro del fútbol profesional luego de la derrota que sufrió Estudiantes de La Plata ante Argentinos Juniors, por la tercera jornada de la Copa de la Liga Profesional del Fútbol Argentino.



"Quiero anunciar que hoy me retiro del fútbol profesionalmente, quiero agradecer a este club que me dio la oportunidad que de terminar mi carrera en Argentina", enfatizó el 'Jefecito', de 36 años, en una conferencia de prensa virtual donde estuvo acompañado por el técnico Leandro Desábato.



"No tiene que ver con el club ni los resultados, son sensaciones personales. Agradezco que Estudiantes me haya hecho volver al fútbol argentino. Estoy agradecido con Desábato y todos mis compañeros por haberme soportado en este tiempo'', expresó el exjugador de Barcelona.





?? Javier @Mascherano: "Es momento de terminar mi carrera por cosas que me pasaron estos meses, que a nivel personal y después de haberlo pensado durante todo este tiempo, lo más correcto es terminar hoy. He vivido mi profesión al 100%, di lo máximo"



Además de Estudiantes y Barcelona, el jugador formado en las divisiones inferiores de River Plate en su extensa carrera pasó por Corinthians de Brasil, West Ham y Liverpool de Inglaterra y el Hebei Fortune de China.con la Selección Argentina en los Juegos de Atenas 2004 y Pekín 2008, Mascherano además participó en cuatro Mundiales (Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018), el Mundial Sub 17 de Trinidad y Tobago 2001 y Sub 20 de Emiratos Árbaes Unidos 2003.Para completar sus competencias con la casaca de la Albiceleste, integró los planteles en cinco Copas Américas (2004, 2007, 2011, 2015 y Centenario 2016), además de los Sudamericanos Sub 17 Perú 2001 y Sub 20 Uruguay 2003. A nivel de clubes,: uno con River, otro con Corinthians y, club en el que se desempeñó entre 2010 y 2018.El futuro de Javier Mascherano estará vinculado, casi con seguridad, con las Selecciones Juveniles Argentinas a partir del año próximo luego de varias conversaciones con Claudio Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino.