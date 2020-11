Rafa Nadal y Nole Djokovic discrepan por los cinco sets

Rafael Nadal y Novak Djokovic, número 2 y 1 respectivamente, discreparon, por separado, sobre la conveniencia o no de suprimir los cinco sets en los torneos de Grand Slam. Mientras el mallorquín defendió que se mantengan, el serbio se mostró partidario de suprimirlos y dejarlos en tres mangas.

Nadal, que compareció el domingo en rueda de prensa tras aplastar a Andrey Rublev, dijo: "Estoy en contra de quitar los cinco sets en los Grand Slams. Es parte de la historia de nuestro deporte. Jugar a cinco sets implica ser más sólido durante más tiempo, ser más fuerte física y mentalmente", dijo el balear. El campeón de veinte grandes reflexionó sobre la evolución de esta regla con el paso de los años y apuntó que no es lo mismo que cuando se eliminaron las finales de los Masters 1.000 a cinco sets y que entonces se hizo para evitar un cansancio excesivo en semanas consecutivas con torneos.

Djokovic se posicionó ayer en contra de los cinco sets y aseguró que está a favor de que se juegue al mejor de tres en todos los torneos. "Esto lleva tanto tiempo que la verdad es que no creo que haya oportunidades de que se cambie. Estoy a favor de que se juegue a tres sets en todos los torneos", dijo Djokovic en rueda de prensa. "Creo que tenemos suficientes torneos y partidos, con once meses de competición, desde el 1 de enero hasta finales de noviembre. No veo razón para jugar al mejor de cinco, aparte de que es algo histórico", apuntó. "Tenemos que mantener la tradición, pero explorar algunos cambios, como jugar menos sets, cambiar el sistema de puntuación o el calendario, añadió.

Nadal-Thiem

Nadal jugará hoy (15.00 horas, Movistar) su segundo partido en las Finales ATP ante el austriaco Dominic Thiem, en busca de una segunda victoria que le acerque a las semifinales de un torneo que sigue siendo su asignatura pendiente desde que se ganó el derecho a jugarlo en 2005. Será el décimo quinto enfrentamiento entre Nadal y Thiem, con un balance de nueve triunfos para el balear y cinco para el de Austria. Nunca antes se han medido en condiciones indoor y su último choque fue en cuartos de final del pasado Abierto de Australia.

En el torneo de dobles Marcel Granollers y el argentino Horacio Zeballos superaron al australiano John Peers y al neozelandés Michael Venus por 7-6 (7-2) y 7-5.