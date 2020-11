Gary Payton, un amante más de Estrella Galicia

El integrante del Salón de la Fama, dos veces oro olímpico, nueve veces All Star y una vez campeón de la NBA, Gary Payton, sorprendió a los aficionados al baloncesto y a sus seguidores en redes sociales apareciendo con un botellín de Estrella Galicia en plena grabación de un podcast de aficionados de su equipo referencia en los 90, los ya desaparecidos Seattle Supersonics. A The Glove (El Guante),tal y como le apodaban, se le nota familiariazado con uno de los productos insignia de la empresa de A Grela, a pesar de que 8.000 kilómetros separan a la ciudad norteamericana y A Coruña.





The one we've all been waiting for. @GaryPayton will see you next Wednesday. https://t.co/nP8wsVb12K pic.twitter.com/ZZe4fbG4Eb