Más talento joven para el CRAT

El CRAT Coruña se sigue reforzando de cara al inicio de la temporada en División de Honor femenina, previsto para el próximo 12 de diciembre, con la llegada de Paz Marín y Miriam Roig, dos jugadoras jóvenes y con gran proyección que eligen al club de la ciudad, donde además cursarán sus estudios universitarios, para seguir creciendo deportivamente. Ambas se suman a las incorporaciones ya anunciadas de Claudia Barrio, Marina González, Maica Martí y la inglesa Maisie James, fichajes para que el equipo de Arquitectura siga siendo uno de los referentes a nivel nacional.

Paz Marín juega de centro y llega procedente de la asturiana Asociación Llanerense de Rugby (ALL Rugby), equipo donde a pesar de su juventud se convirtió en un referente tanto en el campo como en el banquillo, ya que también ejerció de entrenadora de categorías inferiores. Su talento no pasó desapercibido para precisamente la coruñesa Vanesa Rial, que a finales del pasado año la tuvo en cuenta para la concentración navideña de las leonas sub 18.

Miriam Roig, por su parte, se desempeña en la primera línea, aunque también puede jugar en la posición de 8. Su anterior equipo era el CAU Rugby Valencia, con el que se proclamó campeona de la liga regional. Además, con la selección de su comunidad autónoma conquistó todos los títulos posibles en la categoría sub 18 tras alzarse con hasta tres veces con el Campeonato de España en la modalidad de XV y una en la de seven.

Ambas jugadoras, además de practicar el deporte oval, cursarán sus estudios a A Coruña, así que el club de Arquitectura espera poder disfrutar de su buen hacer sobre el terreno de juego durante muchas temporadas. El CRAT aspira a mantenerse como una de las referencias del rugby nacional. El equipo, que fue dos veces campeón de la máxima categoría, siempre se mueve en los puestos de cabeza aunque se quedó la temporada pasada fuera del play off por el título, que finalmente no pudo disputarse, con el Universitario Sevilla como campeón, por la pandemia provocada por el coronavirus. Precisamente, el Covid-19 condiciona notablemente el presente curso, que las coruñesas arrancarán en su propio feudo contra el Sanse.