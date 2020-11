El 9 de diciembre vuelve al Ágora la Gala do Deporte da Coruña e a súa Comarca

Los ganadores de la segunda edición de la Gala do Deporte da Coruña e a súa Comarca posan en el escenario del Ágora.

Los ganadores de la segunda edición de la Gala do Deporte da Coruña e a súa Comarca posan en el escenario del Ágora. // Víctor Echave

Con toda la responsabilidad y medidas de seguridad que la actual situación sanitaria requiere, LA OPINIÓN en colaboración con el Concello volverá a organizar la Gala do Deporte da Coruña e a súa Comarca, que vivirá su tercera edición el próximo 9 de diciembre en el Centro Sociocultural Ágora. El objetivo es premiar a los mejores deportistas de la ciudad y su entorno durante el año 2019 y que el acto sirva de celebración de los éxitos del deporte coruñés, que una temporada más volvieron a brillar por cantidad y calidad. Los circunstancias, no obstante, obligan a un esfuerzo para velar por la seguridad de todos. Además de las medidas habituales como el uso de mascarilla y de geles y mantener la distancia interpersonal de un metro y medio, la organización ha decidido que la gala tenga un aforo limitado a los finalistas de los diez premios principales y a los ganadores de los galardones que otorga directamente el jurado. Por eso, y para que todos los agentes del deporte de la ciudad no se pierdan nada de lo que ocurra, esta será retransmitida en directo vía streaming.

El funcionamiento será igual al las dos últimas ediciones. Las Federaciones Gallegas de las distintas modalidades deportivas podrán enviar sus candidatos a ganar cualquiera de las diez categorías en juego: mejor deportista masculino y femenino; mejor deportista promesa masculino y femenino; mejor deportista con discapacidad; mejor entrenador/a; mejor club; mejor equipo; mejor árbitro/a o juez/a y mejor competición.

Teniendo en cuenta estas candidaturas, la elección de los tres finalistas y el ganador, que se conocerá durante la Gala, lo llevará a cabo un jurado designado a tales efectos, que se reservará asimismo el derecho a presentar sus propios candidatos si así lo considera oportuno. Este jurado estará formado por miembros de la Corporación municipal, deportistas y periodistas especializados en información deportiva. Además, el jurado también otorgará directamente otros cuatros premios: a la trayectoria, a la solidaridad, a la deportividad y menciones especiales. El último premio, el especial del público, lo designarán los lectores de LA OPINIÓN con votaciones a través de la página web del periódico: www.laopinioncoruna.es.

Podrán optar a los premios todos los deportistas nacidos en A Coruña y los concellos de su área metropolitana y comarca (A Coruña, A Laracha, Abegondo, Aranga, Arteixo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Cerceda Coirós, Culleredo, Curtis, Irixoa, Miño, Oleiros, Oza-Cesuras, Paderne, Sada, Vilarmaior y Vilasantar); los que lleven empadronados un año en ellos, así como aquellos que jueguen o militen en un club perteneciente a uno de estos ayuntamientos.

Las dos anteriores Galas do Deporte da Coruña e a súa Comarca fueron un éxito y el deporte coruñés celebró su puesta en marcha como fórmula para dar visibilidad a su trabajo. La primera tuvo lugar en el teatro Rosalía y la segunda se trasladó al Ágora. Ambas contaron con numeroso público que podía asistir a través de invitaciones que se repartían diariamente en cupones del periódico. Este año las circunstancias obligan a cerrar las puertas. LA OPINIÓN, en su compromiso con el deporte local, quiso mantener esta fiesta en pie, pero lo hará con todas las medidas de seguridad. Para seguirla en directo se retransmitirá en streaming, además de un seguimiento especial a través de las redes sociales del periódico. Una Gala diferente, pero con la misma intención, festejar otro año más de éxitos del deporte de A Coruña.