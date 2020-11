El filial del Liceo también es líder

El Deportivo Liceo manda en la OK Liga y su filial lo hace en la OK Plata. Los verdiblancos vencieron ayer en el Agra al Jolaseta por 2-1, lo que unido al empate del Sant Just en Monte Alto en su visita al Dominicos (3-3), les dejó en lo alto de la clasificación en solitario. El Compañía de María, por su parte, recuperó su mejor versión, pero esta no fue suficiente para superar al Manlleu, que se impuso en Elviña por 3-4 en un partido con constantes alternativas pero que finalmente se le escapó a los coruñeses.

También fue intenso el partido en el Agra entre los verdiblancos y el equipo vasco. El Jolaseta, que había perdido la semana pasada en casa contra el Compañía de María, llegó a A Coruña, donde ya había ganado esta temporada al Dominicos, como una de las revelaciones del curso y lo demostró al ponerse por delante en el marcador con un tanto de su goleador Jaime González, aunque la primera ocasión del partido había sido para Dani López con una falta directa. El coruñés se desquitó cinco minutos antes del descanso con el empate y también fue el autor del 2-1, por medio de un penalti, en la segunda parte. En los minutos finales el portero local Mati Bridge apuntaló el triunfo al detener dos faltas directas y un penalti.

En Monte Alto, jugaba contra el Dominicos el rival directo del Liceo por el liderato, un Sant Just que llegaba empatado a puntos con los verdiblancos. El equipo de la Ciudad Vieja dominó a su rival y lo materializó en el primer tiempo con dos goles de Martín Payero y otro de Manu Fernández para un 3-0 que se mantuvo hasta el segundo acto. Los catalanes redujeron la distancia con dos goles en un minuto, pero los coruñeses se mantuvieron firmes e incluso pudieron ampliar su ventaja con un penalti fallado por Payero. A falta de dos minutos para la bocina, Fran Hinojal hizo el tercero de su cuenta particular y el empate definitivo.

También en el último suspiro se le escapó un valioso punto al Compañía de María, que con mucho trabajo había igualado cada golpe dado por el Manlleu, otro de los favoritos. Los catalanes acabaron la primera parte con una ventaja de dos goles que los coruñeses empataron en la segunda con un penalti de Tomás Villares y una directa de Hugo García. Se volvieron a ver por detrás y respondieron con otro tanto de Javi Jurado. Cuando solo quedaba 1.31 por jugar, el Manlleu sentenció con el cuarto.