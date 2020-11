Manu Sánchez: "Tenemos que ganar para recuperar nuestra alegría"

Nuevo intento para el Deportivo Abanca de estrenar su casillero de puntos en una temporada de infausto inicio, pues las blanquiazules perdieron los siete partidos disputados. Una racha negativa inédita para las deportivistas, que intentan levantarse lejos de rendirse. Esta tarde recibirán al Atlético de Madrid (Estadio Abanca Riazor, 16.15 horas), "quizá el mejor equipo de España de los últimos cinco años", según comentó ayer Manu Sánchez, entrenador del equipo coruñés. Un rival difícil, de los más complicados, para tratar de entrar en el camino de las victorias.

A pesar del potencial del adversario, Sánchez anuncia pelea: "Las cosas no nos están funcionando, pero lo vamos a pelear hasta el final". Para lograr dar ese primer paso hacia el camino que conduce a la victoria, el técnico coruñés explicó que durante esta última semana su equipo intentó "fomentar hábitos diferentes, cambiar rutinas para intentar limpiar un poco la mente" de unas jugadoras que se ejercitaron "con otra alegría". Esto es lo que persigue el técnico. "Es que estar alegres es nuestra esencia. Este proyecto se basa en el corazón y en la alegría, y eso nos va a ayudar en el resto", especificó.

Para Sánchez, la visita del Atlético de Madrid es casi como si fuese la de cualquier otro rival, pero no porque minusvalore al conjunto rojiblanco del que dijo que tiene "una plantilla espectacular", sino porque las dinámicas no son las que necesitan las blanquiazules. "En esta situación no tenemos rivales ni fáciles ni difíciles. Nosotros lo que tenemos que hacer ahora es sumar, ganar. Después de esta racha, de la que atravesamos, no tenemos que pensar si los adversarios son fáciles o difíciles, lo único que nos queda es ganar partidos para poder recuperar sensaciones, recuperar la alegría", aseveró el entrenador.

Un rival complicado en un momento muy difícil para un equipo al que le pesan los resultados, todos adversos, pero a pesar del potencial de las futbolistas del Atlético, "ellas son once jugadoras", a las que sus pupilas intentarán "pasar por encima" futbolísticamente para intentar ganar este complicado encuentro. Para lograrlo, Manu Sánchez recuperó a Peque, que causó baja cerca de un mes a causa de un proceso vírico. "Lleva bastante tiempo parada, pero es una futbolista que se cuidad de verdad, muy buena profesional, por eso la recuperación le llevó menos tiempo" que en la mayoría de las personas. Manu recupera a la vasca, pero pierde a Michelle Romero, a causa de un esguince en una rodilla.