Nadal y Djokovic caen en semifinales

Rafael Nadal no pudo con Daniil Medvedev en la semifinal de la Copa de Maestros pese a ganar 6-3 el primer set. El ruso estuvo contra las cuerdas en la segunda manga -5-4 abajo y saque para el balear- pero remontó para imponerse en el tie-break y prolongó su reacción para vencer también en el parcial definitivo (6-3). En la otra semifinal el tenista austríaco Dominic Thiem doblegó (7-5, 6-7(10), 7-6(5)) al serbio Novak Djokovic para alcanzar la final del torneo de Maestros que se está disputando en Londres, una tremenda batalla que terminó con la sexta bola de partido. De esta forma, Medvedev y Thiem lucharán hoy por el título en la gran final del Nitto Finals ATP.

El campeón del US Open tuvo contra las cuerdas en el segundo set al número uno del mundo, pero una vez más, Nole fue capaz de sobrevivir a lo que pocos podrían. El serbio sin embargo no pudo destacar sobre su rival hasta un 0-4 en la muerte súbita del tercer set. Ahí Thiem demostró que aspira no solo a ser Maestro por primera vez sino también a suceder en éxitos al Big Three.

Ambos ofrecieron una versión fiable, como cabía esperar, en un primer set igualado, sin opción de break hasta la que aprovechó el austríaco en el undécimo juego, clave para apuntarse la manga (7-5). A partir de ahí, como estos días en Londres después de recibir algún golpe, el número uno se tambaleó.

Con todo, el de Belgrado aguantó e incluso tuvo dos bolas de set antes de tener que jugársela en el tie-break. Entonces pesó la tensión y el desgaste a ambos lados de la pista. Thiem desaprovechó cuatro bolas de partido, dos con su saque, y Djokovic forzó el tercer set en el segundo intento. El número uno parecía tener la sartén por el mango, pero aún tocaba batallar.

Sin bolas de break, el pase a la final quedó reducido a una muerte súbita en la que marcó territorio el cinco veces campeón de las Finales ATP. No bastó para tumbar a un Thiem que un set antes parecía tocado, pero no hundido, y que remontó con seis puntos seguidos. El austriaco se ganó la final a pulso.