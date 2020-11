Una remontada que da una vida extra

No tiene los centímetros de otros equipos. Los grandes fichajes internacionales. Las jugadoras determinantes. Pero el Maristas posee algo que no se paga con dinero. El sentimiento de grupo y la capacidad de sufrimiento. El equipo coruñés, consciente de sus carencias, lucha cada balón como si fuera la última jugada de la final de un Mundial. Y nunca pierde la fe. Solo así se explica la enorme remontada que protagonizó ayer en su pabellón. Había tocado fondo al inicio del tercer cuarto, cuando perdía por 15 puntos (33-48). Con mucho esfuerzo se puso a cinco antes de afrontar los últimos diez minutos (54-59). Parecía no obstante que se resistía el momento de ponerse por delante. Llegó con una canasta de Joana Pereira (64-63), una de las grandes protagonistas con sus 20 puntos, solo superados por la inspirada Eugenia Filgueira, con 24. Desde el momento en el que las locales se pusieron por delante se aferraron a su ventaja y ya no la abandonaron más para imponerse por 80-76. Algo más que un triunfo para el Maristas como lo son todas las victorias contra los rivales directos en la lucha por mantener la categoría. En su segunda aventura en la Liga Femenina 2 el conjunto dirigido por Jorge Carreira da un paso al frente y cogen una ventaja importante con la zona baja, a la espera de recuperar el duelo de la primera jornada contra el Rosalía.

El partido empezó bien para las locales, acertadas en el tiro exterior con dos triples seguidos. Sin embargo, las visitantes se encontraban demasiado cómodas en el juego interior a pesar de no poder contar con la veterana santiaguesa Regina Gómez. La ventaja inicial de 13-6 se esfumó tras una pequeña crisis de anotación de las coruñesas, con un parcial de 1-13 en los últimos cuatro minutos del cuarto, que terminó con 18-22 en el marcador. Tati Casal y Elena Pedrosa rompieron la tendencia con sendos triples en arranque del segundo acto (28-27), pero el conjunto canario, liderado por Carolina Mateo y Esperanza Delgado, respondió con otras dos canastas de tres y puso la marcha directa hasta el 33-42 al descanso.

El Maristas tocó fondo en el inicio del tercer cuarto con el 33-48, quince abajo, momento en el que comenzó la reacción. Joana Pereiro empezó a meterlo todo, bien secundada por Laura Martínez. La máquina volvía a funcionar y se puso a cinco (54-59) para afrontar los últimos diez minutos. Pese a la remontada, costó volver a ponerse por delante. Lo hicieron las coruñesas a falta de cinco minutos. Un triple de Eugenia les dio más aire (69-63), pero tocó sufrir hasta la bocina. Los tiros libres de Eugenia y otra canasta suya cerraron el 80-76 final.