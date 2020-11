No ha sido el mejor fin de semana para los equipos coruñeses de la OK Plata. Tres partidos en Cataluña, tres goleadas en contra. Cierto que tanto el Dominicos como el Liceo y el Compañía de María se enfrentaban a los candidatos al ascenso a la OK Liga como el Vilafranca, el Manlleu y el Sant Justo respectivamente, pero excesivo el correctivo recibido en los cada vez más complicados desplazamientos a Cataluña tanto deportivamente como por logística del viaje.

Para los verdiblancos, además, la derrota supuso ceder el liderato. No habían perdido tampoco hasta esta jornada. Los pupilos de Stanis García se vieron pronto por debajo en el marcador con un penalti marcado por Biel Pujadas, que también anotó el segundo después de que el Liceo desaprovechara una falta directa y dos minutos en superioridad. Álex Novoa recortó, pero duraría poco la alegría porque en tres minutos los locales marcarían otros tres goles por medio de Dídac Alonso, en dos ocasiones, y David Navarro. Antes del descanso Fran Torres y de nuevo Navarro firmaron el 6-2 con el que se fue a vestuarios. En la segunda parte el marcador no se movió hasta la recta final. Alonso y Marc Pujadas abultaron la goleada, maquilló Nahuel Castro y cerró Pol Molas el definitivo 9-3.

El nuevo líder es el Sant Just, que se impuso al Compañía por 8-2. Los coruñeses respondieron por medio de Santi Miguélez al tanto inicial de Joan Pujalte, pero en el mismo minuto los catalanes marcaron dos goles (Maciá y Edu Fernández de penalti). En el segundo tiempo volvió a marcar Fernández y recortó Tomás Villares. Hinojal y Fernández pusieron tierra de por medio y Grimá, con dos tantos en los últimos minutos, hizo el 8-2 final.

Al Dominicos, con la baja de Martín Payero, se le empezó a torcer el partido en una acción a priori inofensiva que le costó a Javi Añón la tarjeta azul por la falta y la roja por las protestas. El desgaste físico de jugar seis minutos en inferioridad le acabó pasando factura. Joan Vázquez, Xavi Aragoneses, Gabriel Villares y Enric Martí marcaron en la primera parte. Xavi Aragonés de penalti, Arnau Ribas y Adrián Candamio de falta directa completaron el contundente 7-0.