A Félix Criado el Premio a la Deportividad que recogerá el próximo miércoles en la Gala do Deporte da Coruña e a súa Comarca le ha removido muchas emociones. El jurado de esta iniciativa impulsada por LA OPINIÓN en colaboración por el Concello, reconoció el rescate del que el coruñés formó parte en 2019 durante su expedición con Álex Txikon al K2. “No estaba solo”, dice, queriendo reconocer también el trabajo de sus compañeros, Alí Sadpara, el propio Txikon, el médico Josep Sanchís, Ignacio Zuloaga y el paquistaní Rhmat Ullah, en ese orden. Ellos intentaban convertirse en los primeros en hacer cima en la mítica montaña del Himalaya en temporada invernal. Por lo menos, a ser los que llegaban hasta más arriba. Pero no se lo pensaron ni un poco cuando desde el vecino Nanga Parbat llegaron las malas noticias de la desaparición de Daniele Nardi y Tom Ballard.Irían a buscarlos. “Era lo que teníamos que hacer”, recuerda.

No eran dos cualquiera. El italiano, un amigo con el que ya habían compartido cimas. El inglés, el hijo de una leyenda de las montañas que había perdido la vida precisamente en el K2. Tenían por delante dos semanas de buenas condiciones climatológicas, justo la ventana de tiempo que necesitaban para escalar y lograr su objetivo. En cambio, se subieron a un helicóptero, incluso agradecidos de ser ellos los elegidos y no una expedición rusa que también estaba en el K2. “Nosotros los conocíamos, sobre todo Álex, que había estado allí en el Nanga Parbat con él”, explica. Y el vasco fue clave para encontrar sus cuerpos, ya el último día, cuando estaban a punto de rendirse: “Fue casualidad, pero también intuición y conocimiento de él”.

“La familia de Daniele lo necesitaba, necesitaba esa respuesta. De hecho, seguía pensando que había un pequeña posibilidad de que estuvieran vivos”, rememora Criado, presidente de AMI, la Agrupación de Montañeros Independiente de la ciudad que todos los años crece. “Cada uno vive el luto a su manera y ellos necesitaban el cuerpo, como pasa aquí con los marineros que se pierden en el mar”, continúa y añade, reflexivo: “Para mí, darle esa respuesta a su familia, que hay que recordar que Daniele se fue dejando a un niño de ocho meses, fue lo mejor de la expedición, lo más bonito. No lo cambiaría por ningún récord”. No hay espíritu más deportivo que ese. Lo primero, las personas. Después, el resto.

“Parece que hace veinte años ya de eso y no hace ni dos”, termina el coruñés, que tuvo un 2019 intenso. Además del K2, terminó el año al volante de un 4x4 en el que junto al también coruñés Iñigo Gutiérrez hizo un recorrido con A Coruña como punto de salida y el Everest como meta. Allí formaron parte de una nueva expedición de Álex Txikon, pero aprovecharon el viaje para entregar material recaudado por su club para donar en las aldeas situadas en la cordillera del Karakorum. 13.000 kilómetros solidarios por 28 países del mundo.

Entrenamientos solidarios en el 5 Coruña Fútbol Sala

El 5 Coruña Fútbol Sala fue designado por el jurado de la Gala do Deporte da Coruña e a súa Comarca como ganador del Premio Solidario de 2019. En realidad, su labor no se ciñe solo a un año, sino que es continua desde su creación. Y un ejemplo es la iniciativa para este 2020. Como la situación sanitaria no es la ideal para celebrar su habitual Jornada Solidaria en el Palacio de los Deportes de Riazor, que cumpliría su novena edición, decidió cambiar el formato para seguir realizando su tradicional recogida de juguetes y alimentos. La semana pasada, el club coruñés arrancó los que denominó Entrenamientos Solidarios, en los que los propios jugadores y técnicos de sus equipos serán los encargados de hacer la recaudación para donar en la campaña de Navidad. Durante estas dos primeras semanas se recogerán alimentos no perecederos mientras que en las dos siguientes se pasarán a los juguetes. El club recuerda que desde Cáritas piden que los juguetes sean nuevos y que estén sin envolver para facilitar su distribución entre los niños de la ciudad que más lo necesiten en estas fechas. El 5 Coruña encontró así la manera de seguir colaborando como había hecho los ocho años anteriores con sus Jornadas Solidarias. En ellas tomaban parte cada Navidad más de 300 niños que disputaban partidos de exhibición y participaban en actividades multideporte, talleres de postales navideñas y otro tipo de ejercicios orientados a la tecnificación del fútbol sala. El objetivo del club es que no se tratara de una competición en sí, en la que cada jugador tenía que donar un kilo de alimentos o un juguete para poder participar, sino de una jornada en la que los más pequeños encontraran un espacio en el que compartir y colaborar a través del deporte, en este caso a través del fútbol sala. El éxito de estas jornadas era enorme, pero el 5 Coruña Fútbol Sala se propone ahora con este nuevo formato incluso superar sus cifras de recaudación. Otro motivo que confirma la decisión del jurado de la Gala.