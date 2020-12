El Villarreal será el único conjunto español participante en los dieciseisavos de final de la Liga Europa 2020/21 cabeza de serie en el sorteo que tendrá lugar este lunes (13.00) en la sede de la UEFA en Nyon (Suiza).

En los bombos entrarán los doce ganadores de grupos, los doce segundos y los conjuntos transferidos desde la Liga de Campeones tras concluir terceros.

Sorteo de dieciseisavos s de final de la Europa League 2020-21

Infogram

El Villarreal superó dicha fase al concluir primero del grupo I, con cuatro victorias y un empate, mientras que la Real Sociedad y el histórico Granada progresaron como segundos.

Ningún equipo podrá enfrentarse ante otro con el que haya coincidido en el mismo grupo, así como tampoco a un conjunto del mismo país.

Teóricamente, el cuadro de Unai Emery, ganador del torneo con el Sevilla, tiene un camino más sencillo que el de la Real Sociedad y el Granada, a los que se le presentan en el horizonte equipos más poderososos. Además jugará el encuentro de vuelta en La Cerámica, mientras que donostiarras y granadinistas tendrán que hacerlo fuera.

El otro condicionamiento afecta a los equipos de Rusia y Ucrania, que tras la decisión tomada por el Comité Ejecutivo de la UEFA por la situación sociopolítica entre ambos países, no podrán enfrentarse.

Los partidos de dieciseisavos se disputarán los días 18 y 25 de febrero en dos franjas horarias, a las 18.55 y a las 21.00.

El sorteo de octavos tendrá lugar el 26 de febrero.

Grupo de los cabezas de serie: Milan (ITA, ganador grupo H), Arsenal (ING, B), Ajax (NED+), Brujas (BEL+), Dinamo Zagreb (CRO, K), Hoffenheim (GER, L), Leicester (ING, G), Bayer Leverkusen (GER, C), Manchester United (ING+), Nápoles (ITA, F), PSV Eindhoven (NED, E), Rangers (SCO, D), Roma (ITA, A), Shakhtar Donetsk (UKR+), Tottenham (ING, J) y Villarreal (ESP, I)

Grupos de no cabezas de serie: Amberes (BEL, segundo grupo J), Benfica (POR, D), Braga (POR, G), Estrella Roja (SRB, L), Dinamo Kiev (UKR+), Granada (ESP, E), Krasnodar (RUS+), Lille (FRA, H), Maccabi Tel-Aviv (ISR, I), Molde (NOR, B), Olympiacos (GRE+), Real Sociedad (ESP, F), Salzburgo (AUT+), Slavia Praga (CZE, C), Wolfsberg (AUT, K), Young Boys (SUI, A)