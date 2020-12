Tito García Sanjuán, técnico de El Ejido, reconoció tras la derrota que “las sensaciones no son las mejores” por quedar apeados de la Copa, un desenlace en el que, en su opinión, tuvo mucho que ver la actuación arbitral. “Las imágenes refrendan lo que vimos, un penalti clarísimo [no señalado] y dos goles anulados” , a su juicio, de forma errónea. “Por desgracia o por situaciones en las que no podemos nosotros responder, se nos va la eliminatoria”, lamentó.

Pese a la derrota, elogió el “derroche físico tremendo” de sus jugadores en la segunda parte. “Ellos fueron muy superiores en los primeros veinte minutos. La expulsión condiciona mucho y en igualdad yo creo que hemos estado por encima. Diez contra diez hemos estado por encima. Hemos dado un paso adelante. Estuvimos vivos hasta el final”, relató Tito. “Tengo la sensación de que hemos podido competir contra la mejor plantilla de Segunda B, un plantillón, el mejor que he visto”, añadió.

Sobre su “pequeño roce” con Fernando Vázquez, Tito le quita importancia porque fue producto del “calentón” y no hubo “ninguna mala intención” así que “se queda ahí”. También se refirió a la polémica sobre el estado del campo de entrenamiento de Abegondo en el que El Ejido trabajó el miércoles. “Alguien se equivocó pero no se puede manchar la imagen del Dépor por la mala decisión de una persona que, probablemente, se equivocó”, zanjó el técnico.