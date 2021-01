TUn gol de Alfon, cuando el partido expiraba, le valió tres puntos a un_Celta B que abandona los puestos de fase de permanencia. Más tocado quedó el Coruxo, que se mantiene a seis puntos de la zona tranquila, aunque la peor noticia fue la lesión de Martín_Fuentes, cuyo diagnóstico se conocerá a la largo de la próxima semana, pero las sensaciones no son nada buenas.

El Coruxo volvió a comenzar un encuentro presionando al rival muy arriba. El_Celta B tenía muchos problemas para sacar el balón, lo que le permitía a los de O Vao recuperar balones que pudieron transformarse en gol muy pronto, con una ocasión de Diego Silva que no entró por poco. Estaba mejor en este arranque del encuentro el Coruxo, que con su presión de medio campo hacia arriba obligaba a los jugadores del Celta B a arriesgar demasiado con el balón perdiendo el control del centro del campo. Pero el control del balón de los jugadores entrenados por Michel Alonso no tenía premio ante la portería rival, con lo que el partido se desarrollaba casi todo en la parcela ancha. Eran los de O Vao, los que estaban mejor plantados sobre el terreno de juego consiguiendo además taponar las bandas para que tanto Alfon como Bruninho no pudieran subir con peligro.

El partido caminaba hacia un reparto de puntos, cuando un mal despeje en el centro de la defensa le dejó el balón a Alfon, que tuvo tiempo de parar el esférico con el pecho, colocárselo y marcar.