Triste pérdida en Cantabria, durante la disputa del Campeonato de España de ciclocross en Torrelavega, del responsable técnico y seleccionador de la Federación Gallega de Ciclismo Guillermo Sande, que fallecía ayer, el día de su 55 cumpleaños, tras sufrir un infarto el sábado y ser trasladado al Hospital Valdecilla de Santander. Según la Federación Gallega, “su muerte provoca un vacío en el ciclismo gallego que non se puede expresar con palabras. Llevaba cerca de 25 años formando parte del equipo de la Federación. Se encargaba del seguimiento de los corredores, del diseño de las carreras, de la coordinación de las competiciones... Y todas sus responsabilidades siempre las llevó a cabo con la máxima humildad, educación y profesionalidad”, afirma el ente federativo. Está previsto que el cuerpo llegue hoy a Vigo, donde será recibirá sepultura.

Sande es uno de los grandes impulsores del ciclismo en Galicia. Ejerció como director deportivo en el Club Ciclista Teis, con el que luego siguió colaborando, y formaba parte de la Federación Gallega desde hace unos 25 años, implicándose además en la organización de carreras como la Vuelta a Galicia o la Vuelta a Coruña. Muchas han sido las generaciones de ciclistas que llegó a ver florecer y que ayer le recordaban con admiración y enorme pesar por su pérdida. “Recuerdo a Guillermo desde que irrumpió en el ciclismo en Galicia como un pequeño ciclón, en categoría infantil, formando parte del equipo Faro de Vigo-CC Vigués”, recuerda Pepe Xagarós, coordinador general de Social Ciclismo Fan Manager. “Caminamos por sendas distintas, pero en el afecto desde entonces hasta hoy y en el recuerdo, siempre”. “Guille, como era conocido por muchos, fue uno de esos grandes colaboradores que ha tenido A Gran Bikedada en sus siete años de historia, incluida aquella épica primera edición en la que fue necesario trabajar a destajo ante las duras condiciones meteorológicas”, rememora Xagarós. “Como consuelo, se fue haciendo lo que le gustaba y en el ambiente donde se sentía feliz”, lamenta.

Son muchos los ciclistas que también quisieron mostrar su cariño hacia su figura, como el coruñés Dani López, presente en Santander. “Sin palabras ante una pérdida tan grande para el ciclismo gallego, un mentor para muchos jóvenes, ejemplo de valores, de vida. Todavía incrédulo con esta noticia. Gracias y DEP Guillermo”, escribió en su Twitter. “Era un seleccionador único, en todas las competiciones con una profesionalidad y una puntualidad suiza, siempre un paso por delante pero sobre todo un hombre sencillo con el que casi todos los ciclistas convocadas con Galicia en los últimos 25 años tiene una anécdota y sobre todo un buen recuerdo. Una persona extraordinaria”, se expresó Diego Pérez, que compartió con él experiencias en noviembre en el Campeonato de España de ciclismo adaptado. “Ente él y le presidente condujeron 2.000 kilómetros para llevarnos. Las otras selecciones alucinaban”, dice.

También la paralímpica Susana Rodríguez Gacio recuerda su apoyo. “Le conocí en un campeonato de España ya hace años, en Murcia”, rememora. “Una persona encantadora y muy implicada con su trabajo. Vivía a tope el ciclismo y tenía mucho interés por conocer el día a día de los deportistas con discapacidad, servicial como ninguno y pendiente de que no nos faltase de nada. Una pérdida enorme para el deporte gallego y más aún para su gente cercana”, añade.

Calis Gómez, padre de Borja Gómez (ciclista con Síndrome de Down del CC Ponteareas) se mostró ayer muy afectado. Padre e hijo estaban también en Cantabria ya estaba en la lista de la selección gallega. “Gracias a él Borja está en la selección. Siempre le daba las gracias y él me decía que era un privilegio tener a Borja porque les hacía a todos mejores, tanto a los compañeros como al cuerpo técnico”, comenta emocionado. “Solo tengo palabras de agradecimiento para él porque lo trataba como a un corredor más. Se entendían muy bien y siempre me decía con una sonrisa que la presencia de Borja en el equipo era un orgullo”, dice Calis. La Federación Española también mostró sus condolencias.

Iván Feijóo suma su tercer entorchado consecutivo

Iván Feijóo (Nesta) revalidó su título de campeón de España de categoría sub 23 en una jornada en Torrelavega marcada por la triste pérdida de Sande. La cita sub 23 masculina fue la encargada de abrir la jornada y arrancaba con el ímpetu de Gonzalo Inguanzo como protagonista en unas primeras curvas en las que el cántabro lograba entrar en cabeza, perseguido de cerca por los principales favoritos: Iván Feijóo, que buscaba su tercer entorchado consecutivo, Jofre Cullell, que trataba de conseguir el oro que ya conquistó en 2018, y Xabier Murias, que llegaba a Torrelavega tras tres bronces seguidos. Los cuatro viajaron juntos durante casi toda la primera vuelta, estableciéndose poco después las primeras diferencias. Feijóo tomaría las riendas de la carrera, uniéndose más tarde a él Cullell. Ambos rodarían en cabeza durante el resto de la cita, hasta la resolución definitiva de la última vuelta. Por detrás, Murias lograba hacer hueco para distanciar a Inguanzo en la lucha por el bronce. Mediado el último giro Cullell se iba al suelo y Feijóo aprovechaba para abrir una diferencia ya insalvable para el catalán que, al igual que en Pontevedra 2019, tenía que conformarse con la plata. Murias completaba una enorme carrera para sumar su cuarto bronce en las cuatro últimas ediciones. En la categoría elite, el coruñés Daniel López Parada, del Cambre, logró una magnífica undécima posición demostrando su enorme potencial en esta especialidad que fue ganada, una vez más, por Felipe Orts, el gran dominador nacional.