Barcelona y Athletic se disputan esta noche la Supercopa de España, primer título de esta temporada, en un feudo que no era el esperado y sin público, pero con toda la ilusión de marcar un camino a seguir, por parte blaugrana, y de dar impulso al nuevo proyecto iniciado por Marcelino en Bilbao.

Puede ser surrealista ganar un título al que debías acceder por jugar una final que aún no ha tenido lugar. Pero la pandemia de coronavirus afecta de muchos modos, y uno es este. El Athletic puede ser supercampeón antes que campeón, con la final de Copa del año pasado pendiente ante la Real Sociedad, y a eso aspira en el estadio de La Cartuja de Sevilla.

El Barcelona, por contra, no quiere que el Athletic se acostumbre a sacar su gabarra a pasear a costa suya, aunque la guardarían para una celebración mayor y en un mejor momento en medio de esta pandemia. Sucedió en 2015, ya en Supercopa de España, a doble partido. Ahora, será una final en principio de 90 minutos.

Sin duda, el Athletic tiene ganas de volver a festejar y, de paso, coger más ilusión si cabe de cara a la final copera ante la Real Sociedad, un derbi que no se dará anticipadamente porque el Barça lo evitó al eliminar a los donostiarras en semifinales, en la tanda de penaltis.

El Barça, que vivía entre dudas hasta no hace mucho, ha mejorado. Ha remontado posiciones en LaLiga, pese a que el líder Atlético de Madrid parezca inalcanzable. En Champions, esperan llegar bien y, en esta Supercopa, de momento, jugó bien y, con suerte fatídica, pasó.

La duda es, y se podría escribir en mayúsculas, Leo Messi. El capitán, el que ha recuperado la ilusión por luchar por todo y que está de nuevo enchufado, tuvo que descansar ante la Real. Unas molestias que notó en Granada le tienen ahora entre algodones.

El futbolista argentino, ausente en la semifinal ante la Real Sociedad a causa de problemas físicos, participó en el último entrenamiento del equipo de Ronald Koeman, que se realizó en el estadio de La Cartuja de Sevilla, pero hasta hoy no se conocerá si está en condiciones de jugar. Tanto el técnico holandés como Sergio Busquets admitieron en rueda de prensa que las sensaciones que tenga Leo Messi determinarán si el capitán azulgrana está disponible para la final ante el Athletic. En todo caso, la relación de convocados para el partido no se conocerá hasta la mañana de hoy según informó el Barcelona.

Este Barça, si recupera a Messi, puede aspirar a todo. Pero, sin él, ha demostrado que la inercia positiva que viene arrastrando ayuda a no echarle tanto de menos. Y, por si hace falta, Frenkie De Jong está aportando gol, Pedri magia y Riqui Puig, con la ilusión de marcar el penalti definitivo, pedirá paso. Si Griezmann se enchufa, el equipo puede soñar.

Pero si los blaugranas jugaron mejor que la Real Sociedad, que llevó el partido a los penaltis también marcando desde el punto fatídico, el Athletic está demostrando, en la nueva era de un Marcelino García Toral que ha empezado bien, que a ambición y ganas, a garra por sacar su gabarra, poco les pueden ganar.

Ante el Madrid funcionó su presión alta y su defensa férrea. Ello, y el acierto de Raúl García, tumbaron al Madrid. Ahora, se miden a un Barça que ya sufrieron en LaLiga Santander, en el primer partido con Marcelino hace poco más de una semana, y en San Mamés (2-3), donde lamentaron ver la mejor versión de Messi.

En definitiva, un primer título que puede dar alegría y confianza a dos proyectos nuevos, sobre todo el de los leones a costa además de dos gigantes como Madrid y Barça. Marcelino puede ganar un título en días y suceder a Ernesto Valverde, el último en hacerlo tumbando al que sería su Barça, y al que le costó años.

Pero Ronald Koeman necesita esa fuerza, ese tiempo extra sin presiones, para afrontar la segunda mitad de temporada en un club que está patas arriba, sin nueva fecha para unas elecciones presidenciales aplazadas.

Por su parte el Athletic tiene “algunos problemas” físicos en Dani García, Iñaki Williams e Iker Muniain, aunque espera poder contar todos ellos en la final.

Ronald Koeman // Entrenador del Barcelona: “Tenemos esperanza de que Messi juegue”

El entrenador del Barcelona Ronald Koeman explicó que tiene “esperanzas de que Leo Messi juegue la final” de la Supercopa de España ante el Athletic de Bilbao después de que fuese baja por lesión en las semifinales ante la Real Sociedad. “Leo entrenó ayer individualmente y hoy (sábado) entrenó con el grupo. La última palabra siempre la tendrá el jugador porque él conoce su cuerpo. Habrá que esperar si tiene molestias o no el entrenamiento”, añadió en este sentido el técnico azulgrana. Además, Koeman consideró que “siempre tienes más opciones de ganar con los mejores” y Messi “es el número uno del mundo”. Por eso dijo que “con Leo el equipo es más fuerte futbolísticamente, sobre todo en la creatividad y la efectividad que a veces falta”. Por otro lado, el entrenador del Barcelona informó de que “el equipo está bien y contento por jugar la final, aunque tuvo un cansancio importante” en las semifinales a causa de llegar a los penaltis. Pero Koeman opinó que “desde el miércoles hasta el domingo hay tiempo suficiente para recuperarse”. Respecto a la importancia que le da a la Supercopa de España, el técnico holandés dijo que “es una final y un título” y servirá “para demostrar que el equipo está en un buen camino”.

Marcelino García // Entrenador del Athletic: “Tenemos que jugar en función de nosotros”

Marcelino García Toral, entrenador del Athletic, explicó como “indudable” que si juega Messi la final el cuadro vasco tendrá menos opciones de ganar el título, pero dejó claro que la idea e ilusión de su equipo no variará por la presencia o no del argentino. “Nosotros tenemos que jugar en función de nosotros mismos, pero vamos a tener en cuenta cómo juega el rival. No cambiaremos conceptos prioritarios. No variaremos nuestra idea en función de que juegue Leo o no, pero es indudable que su participación y su presencia en el campo nos va a agravar las posibilidades de victoria, así lo demuestran los hechos y así lo reconocen sus propios compañeros”, dijo. “El Barça normalmente está muy próximo a ganar varios títulos. El Athletic tiene menos posibilidades, pero las tiene”.